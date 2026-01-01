Cliente de webmail IMAP basado en navegador con una interfaz similar a la de escritorio para leer, escribir y organizar correos electrónicos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Roundcube
Roundcube es un cliente de webmail de código abierto de larga trayectoria utilizado por proveedores de hosting, universidades y usuarios que auto-alojan para dar a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes —no es un servidor de correo en sí mismo— lo que significa que mantienes tu proveedor de buzón actual mientras obtienes una interfaz de usuario pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilo, contactos y un sistema de plugins.
Auto-alojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que tú controlas, lejos de servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las características de la cuenta.
Funciones clave de Roundcube
Cliente de webmail IMAP
Se conecta a cualquier servidor IMAP y SMTP para que pueda usar Roundcube como interfaz para un buzón de correo existente sin migrar cuentas.
Piel elástica responsiva
La interfaz predeterminada de Elastic se adapta a pantallas de escritorio, tabletas y teléfonos, ofreciendo una experiencia que se siente nativa en todos los dispositivos.
Libreta de direcciones integrada
Administre contactos personales y compartidos, grupos de contactos y directorios LDAP junto con sus mensajes sin salir de la bandeja de entrada.
Ecosistema de plugins
Amplíe la funcionalidad con complementos para filtros managesieve, autenticación de dos factores, calendarios, cifrado y más.
Conversaciones anidadas
Agrupe los mensajes relacionados en hilos de conversación con búsqueda de texto completo y filtros rápidos para mantener manejables los buzones ocupados.
Soporte multilenguaje
Incluye traducciones en más de 70 idiomas y soporta preferencias de idioma y zona horaria por usuario de forma predeterminada.
¿Por qué ejecutar Roundcube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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