Roundcube es un cliente de webmail de código abierto de larga trayectoria utilizado por proveedores de hosting, universidades y usuarios que auto-alojan para dar a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes —no es un servidor de correo en sí mismo— lo que significa que mantienes tu proveedor de buzón actual mientras obtienes una interfaz de usuario pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilo, contactos y un sistema de plugins.

Auto-alojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que tú controlas, lejos de servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las características de la cuenta.