Rocket.Chat es una plataforma de comunicación en equipo completamente de código abierto en la que confían más de 12 millones de usuarios y desplegada en miles de organizaciones en todo el mundo, incluyendo la NASA, la Marina de los EE. UU. y Deutsche Telekom. Ofrece canales, mensajes directos, videoconferencias, uso compartido de archivos, uso compartido de pantalla y un amplio ecosistema de integración, todo sin depender de infraestructura de terceros.

Alojar Rocket.Chat en su propio VPS le da a su equipo un centro de comunicación privado sin tarifas por usuario y con control total sobre sus datos. Esta implementación utiliza MongoDB con un conjunto de réplicas para una alta integridad de los datos, asegurando que sus mensajes, archivos e historial de conversaciones permanezcan duraderos y accesibles. La cuenta de administrador inicial se crea automáticamente utilizando las credenciales configuradas en el momento del despliegue.