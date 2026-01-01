Despliega Rocket.Chat con una instalación de un solo clic.
Plataforma de comunicación en equipo de código abierto con mensajería en tiempo real, videollamadas y control total de los datos.
Elige un plan VPS para Rocket.Chat
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Rocket.Chat
Rocket.Chat es una plataforma de comunicación en equipo completamente de código abierto en la que confían más de 12 millones de usuarios y desplegada en miles de organizaciones en todo el mundo, incluyendo la NASA, la Marina de los EE. UU. y Deutsche Telekom. Ofrece canales, mensajes directos, videoconferencias, uso compartido de archivos, uso compartido de pantalla y un amplio ecosistema de integración, todo sin depender de infraestructura de terceros.
Alojar Rocket.Chat en su propio VPS le da a su equipo un centro de comunicación privado sin tarifas por usuario y con control total sobre sus datos. Esta implementación utiliza MongoDB con un conjunto de réplicas para una alta integridad de los datos, asegurando que sus mensajes, archivos e historial de conversaciones permanezcan duraderos y accesibles. La cuenta de administrador inicial se crea automáticamente utilizando las credenciales configuradas en el momento del despliegue.
Funciones clave de Rocket.Chat
Mensajería en tiempo real
Conversaciones de equipo organizadas en canales persistentes con hilos, reacciones, fijación de mensajes y búsqueda de texto completo en todo el historial.
Llamadas de video y audio
Videoconferencia integrada con pantalla compartida a través de Jitsi, BigBlueButton o WebRTC nativo — no se requieren herramientas de reunión externas.
Bandeja de entrada omnicanal
Gestiona las conversaciones con los clientes desde LiveChat, correo electrónico, WhatsApp, Telegram y otros canales en una única bandeja de entrada unificada.
Seguridad empresarial
LDAP, SAML SSO, autenticación de dos factores, cifrado de extremo a extremo y control de acceso granular basado en roles para entornos con altos requisitos de cumplimiento.
Integraciones amplias
Conéctese a GitHub, Jira, GitLab y cientos de otras herramientas a través de webhooks, comandos de barra y un mercado de aplicaciones integrado.
¿Por qué ejecutar Rocket.Chat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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