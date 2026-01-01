Implementa Remmina con una instalación de un solo clic.
Cliente de escritorio remoto multiprotocolo compatible con RDP, VNC, SSH y SPICE, accesible desde cualquier navegador web.
Elige un plan VPS para Remmina
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Remmina
Remmina es un cliente de escritorio remoto repleto de funciones que admite los protocolos RDP, VNC, SSH y SPICE dentro de una sola aplicación, proporcionado a través de una interfaz basada en navegador. Al contenerizar Remmina en un VPS, obtienes acceso a servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo —portátiles gestionados, tabletas o computadoras públicas— sin instalar clientes nativos ni configurar software por dispositivo.
Centralizar Remmina en un VPS crea un host de salto seguro donde los perfiles de conexión y las credenciales se almacenan en una infraestructura controlada, en lugar de estar dispersos en los dispositivos de punto final. Los equipos se benefician de un acceso compartido y configurado de forma consistente a todos los sistemas remotos, y los nuevos miembros pueden conectarse a cada servidor requerido inmediatamente sin una configuración individual.
Funciones clave de Remmina
Acceso multiprotocolo
Conéctese a través de RDP, VNC, SSH o SPICE desde la misma interfaz, cubriendo servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales KVM en un solo lugar.
Interfaz basada en navegador
Acceda a sistemas remotos desde cualquier dispositivo con un navegador web — no se requiere instalación de cliente nativo en computadores portátiles administrados, tabletas o estaciones de trabajo compartidas.
Perfiles de Conexión Guardados
Almacene los detalles de conexión y las credenciales de cada sistema remoto para que los equipos puedan conectarse al instante sin tener que volver a ingresar los nombres de host y los datos de autenticación.
Portapapeles y Transferencia de archivos
Comparta el contenido del portapapeles y transfiera archivos entre su sesión local y sistemas remotos a través de protocolos compatibles para flujos de trabajo fluidos entre máquinas.
Almacenamiento centralizado de credenciales
Mantenga las contraseñas de acceso remoto en una infraestructura VPS segura en lugar de en dispositivos de punto final que podrían perderse, ser robados o comprometidos.
¿Por qué ejecutar Remmina en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos