Implementa Remark42 con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Motor de comentarios de cÃ³digo abierto centrado en la privacidad para blogs y sitios web â€” una alternativa ligera y autoalojada a Disqus.
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Todo lo que puedes crear con Remark42
Remark42 es un motor de comentarios ligero y de cÃ³digo abierto para blogs y sitios web, diseÃ±ado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus, Facebook Comments y otras plataformas de comentarios comerciales. Escrito en Go para un bajo consumo de memoria y alta concurrencia, se incrusta mediante un Ãºnico fragmento de JavaScript en cualquier sitio web â€” HTML estÃ¡tico, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js o cualquier otro framework â€” para aÃ±adir discusiones en hilos sin rastrear a los visitantes ni mostrar anuncios.
Alojar Remark42 en tu propio VPS mantiene cada comentario, voto y cuenta de lector dentro de tu infraestructura, en lugar de ser extraÃdos por un SaaS de terceros para datos publicitarios. La pila compacta se ejecuta en un solo contenedor con almacenamiento BoltDB incrustado; no se requiere una base de datos o cachÃ© separada.
Funciones clave de Remark42
IncrustaciÃ³n fÃ¡cil
Inserte un Ãºnico fragmento de JavaScript en cualquier sitio web para aÃ±adir comentarios anidados â€” funciona con sitios estÃ¡ticos, blogs y cualquier framework que permita HTML personalizado.
OAuth multiproveedor
Los visitantes inician sesiÃ³n con Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, o mediante autenticaciÃ³n anÃ³nima o por enlace de correo electrÃ³nico.
La privacidad primero
Sin pÃxeles de seguimiento, sin cookies de terceros, sin perfiles de comportamiento â€” Remark42 solo almacena lo necesario para mostrar comentarios y notificaciones.
Markdown e hilos
Soporte completo de Markdown incluyendo bloques de cÃ³digo, respuestas anidadas, votaciÃ³n, y ediciÃ³n/eliminaciÃ³n con ventanas de tiempo configurables.
Herramientas de moderaciÃ³n
Herramientas de administraciÃ³n integradas para moderaciÃ³n masiva, bloqueo de IP, filtrado de lenguaje ofensivo, bÃºsqueda de comentarios y notificaciones por correo electrÃ³nico/Telegram sobre nuevos comentarios.
Copia de seguridad y exportaciÃ³n
Almacenamiento compacto BoltDB con copias de seguridad diarias automÃ¡ticas, importador para comentarios de Disqus y WordPress, y exportaciÃ³n JSON para migraciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Remark42 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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