Implementa Reactive Resume con un solo clic.
Creador de hojas de vida gratuito y de código abierto que mantiene tus datos profesionales en tu propio servidor, no en una nube de terceros.
Elige un plan VPS para Reactive Resume
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Reactive Resume
Reactive Resume es un creador de hojas de vida de código abierto que prioriza la privacidad y te da la propiedad completa de tus datos profesionales. A diferencia de las herramientas de hojas de vida SaaS que almacenan tu información en servidores de terceros, el autoalojamiento en un VPS significa que tus datos nunca salen de tu infraestructura. Crea hojas de vida impecables usando más de 14 plantillas diseñadas profesionalmente, previsualiza los cambios en tiempo real y exporta PDFs perfectos — todo sin crear una cuenta en la plataforma de otra persona.
Esta implementación incluye todo lo necesario: PostgreSQL para los datos de usuario, un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica para la generación de PDF y un almacén de archivos local compatible con S3. La asistencia de escritura opcional con IA está disponible a través de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude si proporcionas una clave API.
Funciones clave de Reactive Resume
Más de 14 Plantillas de Currículum
Elige entre plantillas diseñadas profesionalmente y personaliza fuentes, colores y diseños para que combinen con tu estilo personal.
Exportación de PDF con precisión de píxel
Generar PDFs a través de un renderizador de Chrome sin interfaz gráfica incorporado — no se requiere ningún servicio de terceros ni complemento de navegador.
Enlaces compartibles públicos
Comparta su hoja de vida a través de una URL única que siempre refleje sus últimas ediciones sin necesidad de reenviar archivos.
Asistencia de escritura con IA
Mejora el contenido de tu hoja de vida con sugerencias de OpenAI, Google Gemini o Anthropic Claude usando tu propia clave API.
Autenticación de dos factores
Proteja las cuentas con 2FA basado en TOTP y soporte opcional de clave de acceso para inicio de sesión sin contraseña.
¿Por qué ejecutar Reactive Resume en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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