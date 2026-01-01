Implementa Raneto con una instalación de un solo clic.
Wiki de base de conocimiento impulsada por Markdown para Node.js — contenido basado en archivos con un lector y editor de navegador limpios.
Elige un plan VPS para Raneto
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Raneto
Raneto es una base de conocimientos ligera y de código abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentación limpio y con capacidad de búsqueda. No hay una base de datos que gestionar; el contenido reside como archivos
.md planos en un directorio que usted controla, lo que simplifica el control de versiones, las copias de seguridad y la creación con su editor favorito. El editor web incluido permite la edición en el navegador para usuarios no técnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git gestione el historial.
Alojar Raneto en un VPS le proporciona una base de conocimientos privada de su total propiedad, sin dependencia de proveedores, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portátiles en lugar de una base de datos propietaria.
Funciones clave de Raneto
Contenido basado en archivos
Los artículos son archivos Markdown simples en un directorio de contenido — versiona con git, haz copias de seguridad con rsync, edita con cualquier herramienta que te guste.
Editor en el navegador
El editor integrado permite a los usuarios no técnicos actualizar páginas directamente desde el navegador sin tocar el sistema de archivos o ejecutar git.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida en memoria en todas las páginas permite a los lectores encontrar contenido de inmediato sin salir del sitio de documentación.
Jerarquía de categorías
La estructura de carpetas se convierte en el árbol de navegación, con un orden de clasificación personalizado a través de metadatos por carpeta, para que su IA refleje su contenido.
Diseño tematizable
Cambie o extienda el tema predeterminado para que coincida con su marca — los temas de Raneto son paquetes sencillos de HTML, CSS y JS.
¿Por qué ejecutar Raneto en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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