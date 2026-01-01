Hasta un 70% de descuento en Raneto

Implementa Raneto con una instalación de un solo clic.

Wiki de base de conocimiento impulsada por Markdown para Node.js — contenido basado en archivos con un lector y editor de navegador limpios.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Raneto con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Raneto

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Raneto

Raneto es una base de conocimientos ligera y de código abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentación limpio y con capacidad de búsqueda. No hay una base de datos que gestionar; el contenido reside como archivos .md planos en un directorio que usted controla, lo que simplifica el control de versiones, las copias de seguridad y la creación con su editor favorito. El editor web incluido permite la edición en el navegador para usuarios no técnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git gestione el historial.

Alojar Raneto en un VPS le proporciona una base de conocimientos privada de su total propiedad, sin dependencia de proveedores, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portátiles en lugar de una base de datos propietaria.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Raneto

Contenido basado en archivos

Los artículos son archivos Markdown simples en un directorio de contenido — versiona con git, haz copias de seguridad con rsync, edita con cualquier herramienta que te guste.

Editor en el navegador

El editor integrado permite a los usuarios no técnicos actualizar páginas directamente desde el navegador sin tocar el sistema de archivos o ejecutar git.

Búsqueda de texto completo

La búsqueda rápida en memoria en todas las páginas permite a los lectores encontrar contenido de inmediato sin salir del sitio de documentación.

Jerarquía de categorías

La estructura de carpetas se convierte en el árbol de navegación, con un orden de clasificación personalizado a través de metadatos por carpeta, para que su IA refleje su contenido.

Diseño tematizable

Cambie o extienda el tema predeterminado para que coincida con su marca — los temas de Raneto son paquetes sencillos de HTML, CSS y JS.

¿Por qué ejecutar Raneto en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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