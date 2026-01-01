Ralph es un sistema de gestiĆ³n de activos de cĆ³digo abierto y CMDB (Base de Datos de GestiĆ³n de ConfiguraciĆ³n) creado por Allegro para gestionar la infraestructura de TI a escala. Cubre todo el ciclo de vida de los activos ādesde la compra y asignaciĆ³n hasta la retiradaā, tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualizaciĆ³n integrada del centro de datos para diseĆ±os de racks y planificaciĆ³n de capacidad de energĆ­a.

Alojar Ralph en tu propio VPS le da a tu equipo de TI una Ćŗnica fuente de verdad para el inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte sin costos de suscripciĆ³n por activo. Una API REST completa hace que Ralph sea fĆ”cil de integrar con los sistemas existentes de tickets, monitoreo y adquisiciones.