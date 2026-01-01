RabbitMQ es el broker de mensajería de código abierto estándar de facto, que implementa AMQP junto con soporte para MQTT, STOMP y otros protocolos. Desacopla a productores y consumidores para que los mensajes se encolen de forma segura cuando los destinatarios no están disponibles y se entreguen de forma fiable cuando se reconecten, eliminando la fragilidad de las llamadas directas a la API entre servicios.

Alojar RabbitMQ por cuenta propia elimina los precios por mensaje y la dependencia del proveedor, mantiene los eventos empresariales sensibles dentro de tu propia infraestructura y te da control total sobre las configuraciones de queues, las reglas de enrutamiento y las políticas de retención de datos. La interfaz de usuario de gestión integrada proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de mensajes, la profundidad de las queues y el rendimiento del consumidor sin herramientas de monitoreo externas.