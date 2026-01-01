Implementa RabbitMQ en una instalación con un solo clic.
Broker de mensajería AMQP de código abierto para mensajería asíncrona fiable entre componentes de aplicaciones distribuidas.
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Todo lo que puedes crear con RabbitMQ
RabbitMQ es el broker de mensajería de código abierto estándar de facto, que implementa AMQP junto con soporte para MQTT, STOMP y otros protocolos. Desacopla a productores y consumidores para que los mensajes se encolen de forma segura cuando los destinatarios no están disponibles y se entreguen de forma fiable cuando se reconecten, eliminando la fragilidad de las llamadas directas a la API entre servicios.
Alojar RabbitMQ por cuenta propia elimina los precios por mensaje y la dependencia del proveedor, mantiene los eventos empresariales sensibles dentro de tu propia infraestructura y te da control total sobre las configuraciones de queues, las reglas de enrutamiento y las políticas de retención de datos. La interfaz de usuario de gestión integrada proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de mensajes, la profundidad de las queues y el rendimiento del consumidor sin herramientas de monitoreo externas.
Funciones clave de RabbitMQ
Enrutamiento Flexible de Intercambio
Los intercambios directos, por tema, de difusión y por encabezados le permiten enrutar mensajes exactamente a los consumidores que los necesitan, sin código de enrutamiento repetitivo.
Entrega Confiable
Las confirmaciones del publicador y los acuses de recibo del consumidor garantizan que cada mensaje se procese al menos una vez, con colas de mensajes fallidos (dead-letter queues) que capturan los mensajes fallidos para reintentarlos.
UI de Gestión
El panel basado en navegador muestra las profundidades de cola en tiempo real, las tasas de mensajes y el estado de la conexión para que pueda monitorear y solucionar problemas sin acceso a la CLI.
Soporte multiprotocolo
El soporte para AMQP, MQTT y STOMP significa que cualquier servicio — dispositivo IoT, aplicación móvil o microservicio — puede publicar y consumir mensajes con una biblioteca de cliente nativa.
Colas de prioridad
Asigne niveles de prioridad a los mensajes para que las tareas urgentes se procesen antes que los trabajos de rutina en segundo plano, sin tener que construir una infraestructura de cola separada.
¿Por qué ejecutar RabbitMQ en Hostinger?
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