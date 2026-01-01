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Monitor de lista de seguimiento de Plex en tiempo real que se sincroniza con Sonarr y Radarr con reglas inteligentes de enrutamiento de contenido.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Pulsarr

Pulsarr conecta las listas de seguimiento de Plex con Sonarr y Radarr, convirtiendo cada toque en "AÃ±adir a la lista de seguimiento" dentro de la aplicaciÃ³n de Plex en una solicitud de descarga automatizada â€” sin una segunda interfaz, sin inicios de sesiÃ³n separados y sin invitaciones por usuario. Monitorea Plex en tiempo real para los usuarios de Plex Pass y recurre al sondeo escalonado para los demÃ¡s, luego enruta cada tÃ­tulo a la instancia correcta de Sonarr o Radarr segÃºn las reglas que usted defina.

Alojar Pulsarr en su propio VPS mantiene los datos de la lista de seguimiento, los permisos de usuario y las claves API de arr bajo su control. Los flujos de trabajo de aprobaciÃ³n, las cuotas por usuario, las notificaciones de Discord y la sincronizaciÃ³n de etiquetas de Plex se ejecutan continuamente sin depender de que un servidor domÃ©stico permanezca en lÃ­nea.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Pulsarr

SincronizaciÃ³n de lista de seguimiento en tiempo real

Las adiciones a la lista de seguimiento de usuarios de Plex Pass activan solicitudes instantÃ¡neas de Sonarr o Radarr, con un sondeo escalonado que cubre las cuentas que no son Pass.

GestiÃ³n inteligente de contenido

Cree reglas Y/O usando gÃ©nero, usuario, idioma, aÃ±o, certificaciÃ³n, calificaciones o servicio de streaming para enrutar contenido a la instancia arr correcta.

AprobaciÃ³n y cuotas

Retenga las solicitudes para aprobaciÃ³n del administrador y aplique lÃ­mites diarios, semanales o mensuales por usuario para mantener las colas de descarga bajo control.

IntegraciÃ³n de bot de Discord

Gestiona aprobaciones, consulta el estado de las solicitudes y activa acciones directamente desde Discord usando comandos de barra interactivos.

Soporte para mÃºltiples instancias

Distribuya contenido a travÃ©s de mÃºltiples instancias de Sonarr y Radarr con etiquetado sincronizado para que siempre sepa quÃ© usuario solicitÃ³ quÃ©.

Notificaciones flexibles

EnvÃ­a actualizaciones a travÃ©s de notificaciones push mÃ³viles de Plex, Discord, webhooks, o mÃ¡s de 80 servicios mediante Apprise cuando llegue contenido a tu biblioteca.

Â¿Por quÃ© ejecutar Pulsarr en Hostinger?

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