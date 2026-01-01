Implementar PufferPanel con un solo clic de instalación.
Panel de administración de servidores de juegos de código abierto con una interfaz de usuario web para Minecraft, Factorio, Rust y muchos otros juegos.
Elige un plan VPS para PufferPanel
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con PufferPanel
PufferPanel es un panel de gestión de servidores de juegos basado en web, gratuito y de código abierto que te permite crear, configurar y operar servidores de juegos dedicados desde una única interfaz. Es compatible con una amplia gama de títulos de forma predeterminada —incluyendo Minecraft, Factorio, Rust, ARK y juegos con motor Source— y utiliza plantillas para que puedas iniciar nuevos tipos de servidores sin necesidad de usar la línea de comandos.
Alojar PufferPanel en tu propio VPS te da control total sobre tus servidores de juegos, datos de jugadores y configuración de mods, con roles de usuario integrados, acceso SFTP y salida de consola en vivo. Es una alternativa ligera a los paneles de control comerciales y se integra naturalmente con una comunidad de juegos de un solo VPS.
Funciones clave de PufferPanel
Soporte para múltiples juegos
Plantillas integradas para Minecraft, Factorio, Rust, ARK, juegos con motor Source y muchos más, con la capacidad de añadir plantillas personalizadas.
Consola web
Administra cada servidor de juegos a través de una interfaz de usuario web limpia con salida de consola en vivo, controles de inicio/parada y estadísticas de uso de recursos en tiempo real.
Roles y permisos de usuario
Otorgue acceso limitado a amigos, moderadores o administradores para que varias personas puedan ayudar a administrar servidores sin compartir la cuenta raíz.
Acceso a archivos SFTP
El servidor SFTP integrado permite a los usuarios subir mods, mundos y archivos de configuración directamente a sus servidores de juego.
Tareas programadas
Automatice los reinicios, las copias de seguridad y otras tareas recurrentes por servidor usando el programador de tareas integrado.
API de OAuth2
La API REST protegida con OAuth2 permite que herramientas externas, bots y paneles de control se integren con su flota de servidores de juegos.
¿Por qué ejecutar PufferPanel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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