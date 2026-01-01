Despliega Pterodactyl con una instalación de un solo clic.
Panel de administración de servidores de juegos de código abierto con aislamiento Docker, consola en tiempo real y soporte para cientos de juegos.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Pterodactyl
Pterodactyl es el panel de administración de servidores de juegos de código abierto líder, en el que confían proveedores de alojamiento y comunidades de juegos de todo el mundo. Cada servidor de juegos se ejecuta en su propio contenedor Docker, lo que evita conflictos de recursos y que un servidor comprometido afecte a otros en la misma máquina. La moderna interfaz basada en React ofrece a los propietarios de servidores acceso a la consola en tiempo real, gestión de archivos, programación de copias de seguridad y monitoreo de recursos.
El autoalojamiento de Pterodactyl elimina las tarifas por servidor que cobran las plataformas de alojamiento gestionado y otorga a los administradores control total sobre la marca, las integraciones de autenticación y los eggs personalizados para juegos no compatibles. Este despliegue cubre el Panel con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en los nodos donde se ejecutarán los servidores de juegos.
Funciones clave de Pterodactyl
Aislamiento de Docker
Cada servidor de juego se ejecuta en su propio contenedor, evitando conflictos de recursos y manteniendo el sistema anfitrión seguro incluso si un servidor se ve comprometido.
Consola en tiempo real
La consola web con tecnología WebSocket permite a los jugadores y administradores acceder en tiempo real a la salida y comandos del servidor directamente desde el navegador.
Copias de seguridad automatizadas
La programación de copias de seguridad integrada almacena instantáneas del servidor en almacenamiento compatible con S3, protegiendo los datos del mundo del juego sin intervención manual.
Escalado Multinodo
Administre servidores de juegos distribuidos en múltiples máquinas físicas desde un único Panel, escalando la capacidad añadiendo nodos Wings a medida que la demanda crece.
Huevos Comunitarios
Hundreds of community-contributed eggs cover Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, and more — deploy any supported game in seconds.
¿Por qué ejecutar Pterodactyl en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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