Despliega Profilarr con instalación de un solo clic.
Herramienta de automatización que sincroniza perfiles de calidad y formatos personalizados de bases de datos de la comunidad con tus instancias de Radarr y Sonarr.
Elige un plan VPS para Profilarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Profilarr
Profilarr conecta sus instancias de Radarr y Sonarr autoalojadas a bases de datos de perfiles de calidad y formatos personalizados mantenidas por la comunidad, aplicando configuraciones probadas automáticamente en lugar de requerir entrada manual. Reemplaza horas de ajuste por instancia con una sola operación de sincronización, manteniendo cada aplicación 'arr' en su pila alineada con los últimos estándares de la comunidad.
Alojar Profilarr usted mismo junto a su pila de medios significa que las actualizaciones de perfil ocurren según su horario, con total visibilidad de lo que cambió y por qué — sin depender de servicios externos para enviar la configuración a sus aplicaciones locales.
Funciones clave de Profilarr
Automatización de sincronización de perfiles
Extrae perfiles de calidad de bases de datos remotas de la comunidad y los aplica a Radarr y Sonarr sin copiar y pegar manualmente entre instancias.
Gestión de formatos personalizados
Sincroniza las definiciones de formato personalizadas y las puntuaciones para que cada instancia en su pila utilice la misma configuración probada.
Soporte de múltiples instancias
Gestiona múltiples instancias de Radarr y Sonarr desde una única interfaz, manteniéndolas todas consistentes sin duplicar esfuerzos.
UI web incluida
Interfaz basada en navegador para gestionar conexiones, activar sincronizaciones y revisar los cambios aplicados — no se requiere SSH ni CLI.
Configuración persistente
Todas las credenciales de instancia y el estado de sincronización se almacenan en un volumen Docker con nombre, sobreviviendo a los reinicios del contenedor y a las actualizaciones de imagen.
¿Por qué ejecutar Profilarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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