Hasta un 70% de descuento en PrestaShop

Implementa PrestaShop en una instalación de un solo clic.

Potente plataforma de e-commerce de código abierto que impulsa a más de 300.000 tiendas online en todo el mundo con gestión completa de productos, pagos y soporte multilingüe.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa PrestaShop en una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para PrestaShop

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con PrestaShop

PrestaShop es una plataforma de e-commerce de código abierto con funcionalidades completas, utilizada por comerciantes en más de 190 países. Proporciona todo lo necesario para operar una tienda en línea profesional lista para usar: gestión de catálogo de productos, procesamiento de pedidos, pasarelas de pago integradas (PayPal, Stripe y más), compatibilidad con múltiples idiomas y monedas, y herramientas SEO integradas, todo gestionado desde un panel de administración intuitivo.

Alojar PrestaShop en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes y los registros de pago bajo tu control, te permite ajustar PHP y MySQL para un rendimiento óptimo y escala con tu negocio sin tarifas por transacción ni precios por usuario de las plataformas de e-commerce alojadas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PrestaShop

Catálogo Completo de Productos

Gestiona productos ilimitados con variantes, combinaciones, atributos y reglas de precios flexibles, incluyendo descuentos por volumen y campañas promocionales por tiempo limitado.

Pagos Integrados

Acepte pagos a través de PayPal, Stripe, transferencia bancaria y docenas de pasarelas regionales a través del mercado de módulos — no se requiere código de pago personalizado.

Multilenguaje y Moneda

Venda a clientes en todo el mundo con soporte nativo para múltiples idiomas, monedas y reglas de impuestos en una única instalación de tienda desde un solo panel de administración.

Herramientas de SEO y Marketing

Las URL personalizables, los campos meta, la generación de mapas del sitio y las herramientas integradas de cupones de descuento y programas de fidelización ayudan a impulsar el tráfico y las compras recurrentes.

Temas y Módulos

Un mercado de miles de temas y módulos le permite ampliar el diseño y la funcionalidad sin tocar el código, desde el chat en vivo hasta los puntos de fidelidad.

¿Por qué ejecutar PrestaShop en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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