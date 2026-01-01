Plik es una plataforma de intercambio de archivos temporales de código abierto que te permite subir archivos y compartir enlaces seguros y con fecha de caducidad con cualquier persona, sin depender de servicios en la nube de terceros. Diseñada pensando en la privacidad y la flexibilidad, admite subidas protegidas con contraseña, enlaces de descarga de un solo uso que desaparecen después del primer acceso y cifrado de extremo a extremo utilizando el protocolo age.

Alojar Plik en tu propio VPS significa que tus archivos permanecen en una infraestructura que tú controlas, con periodos de retención y límites de tamaño de archivo configurables. La moderna interfaz web de Vue 3 facilita la gestión de las subidas, mientras que el cliente CLI integrado permite transferencias de archivos mediante scripts desde cualquier plataforma.