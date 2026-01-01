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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Plik

Plik es una plataforma de intercambio de archivos temporales de código abierto que te permite subir archivos y compartir enlaces seguros y con fecha de caducidad con cualquier persona, sin depender de servicios en la nube de terceros. Diseñada pensando en la privacidad y la flexibilidad, admite subidas protegidas con contraseña, enlaces de descarga de un solo uso que desaparecen después del primer acceso y cifrado de extremo a extremo utilizando el protocolo age.

Alojar Plik en tu propio VPS significa que tus archivos permanecen en una infraestructura que tú controlas, con periodos de retención y límites de tamaño de archivo configurables. La moderna interfaz web de Vue 3 facilita la gestión de las subidas, mientras que el cliente CLI integrado permite transferencias de archivos mediante scripts desde cualquier plataforma.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Plik

Enlaces de archivo que caducan

Establezca un tiempo de vida personalizado en cada carga para que los archivos compartidos caduquen y se eliminen automáticamente, manteniendo su almacenamiento limpio.

Descargas únicas

Genere enlaces de un solo uso que se autodestruyen después de la primera descarga, asegurando que los archivos lleguen solo al destinatario previsto.

Subidas protegidas con contraseña

Proteja las cargas individuales con una contraseña para que solo los destinatarios con las credenciales correctas puedan acceder a los archivos compartidos.

Cifrado de extremo a extremo

Cifre archivos del lado del cliente usando el protocolo age antes de subirlos para que ni siquiera el operador del servidor pueda leer el contenido.

Múltiples backends de almacenamiento

Almacene archivos localmente o conéctese a S3, Google Cloud Storage u OpenStack Swift para escalar la capacidad sin límites.

Soporte para cliente CLI

Suba y gestione archivos directamente desde la terminal usando el cliente CLI de Go multiplataforma, lo que permite transferencias automatizadas y mediante scripts.

¿Por qué ejecutar Plik en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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