Implementa phpMyAdmin con instalación de un solo clic.
Herramienta de administración basada en web para gestionar bases de datos MySQL y MariaDB a través de una interfaz gráfica intuitiva.
Elige un plan VPS para phpMyAdmin
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con phpMyAdmin
phpMyAdmin es la herramienta de administración basada en web más utilizada para bases de datos MySQL y MariaDB, en la que confían millones de desarrolladores y administradores de bases de datos desde hace más de dos décadas. Ofrece una interfaz gráfica completa para explorar datos, ejecutar consultas SQL, gestionar tablas e índices, manejar privilegios de usuario e importar o exportar datos — todo ello sin necesidad de acceso por línea de comandos.
Este despliegue se ejecuta en modo de servidor arbitrario, lo que le permite conectarse a cualquier instancia de MySQL o MariaDB introduciendo sus credenciales al iniciar sesión. Alojar phpMyAdmin en su propio VPS mantiene el tráfico de la base de datos dentro de su red y proporciona acceso siempre disponible y seguro mediante HTTPS.
Funciones clave de phpMyAdmin
Gestión visual de bases de datos
Navegue, busque, edite y elimine registros en bases de datos y tablas a través de una interfaz web intuitiva.
Editor de consultas SQL
Ejecute consultas con resaltado de sintaxis, autocompletado y un constructor visual de consultas para operaciones complejas.
Importación y exportación
Mueva datos de entrada y salida usando SQL, CSV, XML, JSON y otros formatos populares con opciones configurables.
Gestión de privilegios de usuario
Cree y administre cuentas de usuario de base de datos con controles de permisos granulares en todos los servidores MySQL.
Soporte multiservidor
Conéctese a diferentes instancias de MySQL y MariaDB desde una única implementación de phpMyAdmin usando el modo de servidor arbitrario.
Monitoreo de servidores
Vea las estadísticas de bases de datos y tablas, rastree las métricas de estado del servidor y monitoree el rendimiento en tiempo real.
¿Por qué ejecutar phpMyAdmin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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