phpIPAM es una aplicación de gestión de direcciones IP (IPAM) autohospedada y basada en web que ofrece a los administradores de red una forma estructurada de rastrear y organizar el espacio de direcciones IPv4 e IPv6. En lugar de mantener hojas de cálculo o depender de software propietario de gestión de red, phpIPAM proporciona una interfaz respaldada por una base de datos para la planificación de subredes, el seguimiento de la asignación de IP, la gestión de VLAN y el descubrimiento automatizado de la red.

Ejecutar phpIPAM en su propia infraestructura significa que sus datos de direcciones IP —subredes, asignaciones de VLAN, mapeos NAT y registros de dispositivos— permanecen en servidores que usted controla, sin dependencia de la nube ni costos de licencia. El escáner de red incorporado hace ping a los hosts en un horario configurable para mantener el estado de las IP actualizado, y la API REST le permite integrar la gestión de IP en los procesos de aprovisionamiento y los flujos de trabajo de automatización.