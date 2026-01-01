Implementa Pgweb con un solo clic.
Navegador PostgreSQL liviano y basado en la web, sin dependencias, para explorar bases de datos al instante desde cualquier navegador moderno.
Elige un plan VPS para Pgweb
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Pgweb
Pgweb es un navegador de bases de datos PostgreSQL moderno y multiplataforma, construido con Go y distribuido como un único binario sin dependencias externas. Ofrece una interfaz web limpia para explorar esquemas, ejecutar consultas SQL personalizadas y exportar datos — sin la complejidad de las suites de gestión de bases de datos tradicionales.
Implementar Pgweb en su VPS le da a todo su equipo un navegador de bases de datos centralizado y siempre accesible, asegurado con autenticación básica HTTP. Se ejecuta junto a sus instancias de PostgreSQL en una red privada, proporcionando acceso seguro a consultas ad-hoc sin exponer las credenciales de la base de datos a los desarrolladores.
Funciones clave de Pgweb
Cero Dependencias
La implementación de un solo binario significa que puede empezar a explorar bases de datos PostgreSQL en segundos sin necesidad de bibliotecas en tiempo de ejecución ni paquetes del sistema.
Soporte multi-sesión
Conéctese y cambie entre múltiples bases de datos PostgreSQL simultáneamente, facilitando la comparación de datos entre diferentes entornos.
Exportación de Datos
Exporte la tabla y los resultados de la consulta directamente a CSV, JSON o XML para análisis en hojas de cálculo y herramientas de inteligencia de negocios.
Conexiones de túnel SSH
Conéctese de forma segura a bases de datos remotas a través de túneles SSH sin exponer públicamente los puertos de PostgreSQL ni modificar las reglas del firewall.
Historial de consultas
Rastrea automáticamente las sentencias ejecutadas previamente para que pueda recuperar y reutilizar rápidamente consultas complejas sin tener que volver a escribirlas.
¿Por qué ejecutar Pgweb en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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