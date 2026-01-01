Hasta un 70% de descuento en pgAdmin

Despliega pgAdmin con un solo clic.

Plataforma de administración y desarrollo de código abierto para PostgreSQL — la herramienta de gestión gráfica más popular para bases de datos Postgres.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega pgAdmin con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con pgAdmin

pgAdmin es la plataforma de administración y desarrollo de código abierto más popular y con más funciones para PostgreSQL, mantenida por la comunidad de PostgreSQL. La edición web (pgAdmin 4) ofrece una interfaz pulida basada en navegador para gestionar uno o varios servidores Postgres — diseño de esquemas, desarrollo de consultas con autocompletado y planes de ejecución, copia de seguridad y restauración, gestión de roles y permisos, monitoreo de replicación y búsqueda de texto completo en todos los objetos de la base de datos.

Alojar pgAdmin en tu VPS les da a los DBAs y desarrolladores una consola de gestión de Postgres centralizada, accesible desde cualquier lugar con un navegador, sin necesidad de instalar una aplicación de escritorio. Conecta pgAdmin a cualquier instancia de Postgres accesible — contenedores locales, RDS o Cloud SQL alojados en la nube, o servidores Postgres remotos — y adminístralos todos desde una única interfaz de usuario web.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de pgAdmin

Gestión de múltiples servidores

Conéctese y administre cualquier número de servidores PostgreSQL desde una única interfaz web, organizados en grupos de servidores con metadatos etiquetados.

Herramienta de consulta con autocompletar

Editor SQL completo con resaltado de sintaxis, autocompletado en nombres de tablas y columnas, historial de consultas y visualización gráfica del plan EXPLAIN.

Diseñador de esquemas

Explorar y editar bases de datos, esquemas, tablas, vistas, funciones, secuencias e índices a través de un navegador de árbol con diálogos de clic para editar.

Diagramas ERD

Genere diagramas interactivos de entidad-relación a partir de esquemas existentes, o diseñe nuevos esquemas visualmente antes de aplicar cambios a la base de datos.

Respaldo y restauración

Ejecute operaciones de pg_dump y pg_restore directamente desde la interfaz de usuario con opciones de formato, niveles de compresión y selección por tabla.

Gestión de roles y permisos

Cree roles visualmente, gestione membresías de grupo y conceda o revoque permisos a nivel de objeto en bases de datos y esquemas.

¿Por qué ejecutar pgAdmin en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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