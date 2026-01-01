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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Centros de datos en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Peppermint

Peppermint es una solución de código abierto para gestión de tickets y mesa de ayuda, construida como una alternativa ligera a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola organizada para registrar solicitudes de clientes, hacer seguimiento a problemas internos y colaborar en soluciones, sin tarifas de licencia por agente ni el envío de datos de conversación sensibles a un proveedor SaaS externo.

Alojar Peppermint en su propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo su control. El backend de PostgreSQL incluido garantiza un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas pendientes le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.

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Funciones clave de Peppermint

Editor de tiquetes Markdown

Redacte tickets y respuestas en un editor de markdown enriquecido con archivos adjuntos para que las conversaciones conserven el formato, los bloques de código y las capturas de pantalla.

Cuadernos personales

Cada agente obtiene un cuaderno privado basado en markdown con listas de tareas pendientes para hacer seguimiento al trabajo individual junto con la cola de tickets compartida.

Historial del cliente

Cada interacción con un cliente se registra en su perfil, lo que brinda a los agentes el contexto completo de solicitudes anteriores antes de responder a una nueva.

Acceso basado en roles

Los permisos de rol granulares permiten a los administradores controlar qué agentes pueden ver, comentar o resolver categorías de tickets específicas.

Integración de API REST

Una API REST documentada le permite enviar tickets desde herramientas de monitoreo, sincronizar datos con CRMs o construir paneles personalizados sobre Peppermint.

Interfaz responsiva

La interfaz de usuario está diseñada para pantallas desde móviles hasta 4K para que los agentes puedan clasificar los tickets desde cualquier dispositivo sin perder la usabilidad.

¿Por qué ejecutar Peppermint en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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