Peppermint es una solución de código abierto para gestión de tickets y mesa de ayuda, construida como una alternativa ligera a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola organizada para registrar solicitudes de clientes, hacer seguimiento a problemas internos y colaborar en soluciones, sin tarifas de licencia por agente ni el envío de datos de conversación sensibles a un proveedor SaaS externo.

Alojar Peppermint en su propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo su control. El backend de PostgreSQL incluido garantiza un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas pendientes le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.