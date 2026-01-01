Instala Peppermint con un solo clic.
Sistema de tickets y mesa de ayuda de código abierto para gestionar solicitudes de clientes, problemas internos de TI y flujos de trabajo de equipo.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Peppermint
Peppermint es una solución de código abierto para gestión de tickets y mesa de ayuda, construida como una alternativa ligera a Zendesk y Jira. Ofrece a los equipos de soporte, departamentos de TI y pequeñas empresas una cola organizada para registrar solicitudes de clientes, hacer seguimiento a problemas internos y colaborar en soluciones, sin tarifas de licencia por agente ni el envío de datos de conversación sensibles a un proveedor SaaS externo.
Alojar Peppermint en su propio VPS mantiene cada ticket, registro de cliente y nota interna bajo su control. El backend de PostgreSQL incluido garantiza un almacenamiento duradero del historial de tickets, mientras que un cuaderno personal de markdown con listas de tareas pendientes le da a cada agente un espacio privado para organizar su propio trabajo junto con la cola compartida.
Funciones clave de Peppermint
Editor de tiquetes Markdown
Redacte tickets y respuestas en un editor de markdown enriquecido con archivos adjuntos para que las conversaciones conserven el formato, los bloques de código y las capturas de pantalla.
Cuadernos personales
Cada agente obtiene un cuaderno privado basado en markdown con listas de tareas pendientes para hacer seguimiento al trabajo individual junto con la cola de tickets compartida.
Historial del cliente
Cada interacción con un cliente se registra en su perfil, lo que brinda a los agentes el contexto completo de solicitudes anteriores antes de responder a una nueva.
Acceso basado en roles
Los permisos de rol granulares permiten a los administradores controlar qué agentes pueden ver, comentar o resolver categorías de tickets específicas.
Integración de API REST
Una API REST documentada le permite enviar tickets desde herramientas de monitoreo, sincronizar datos con CRMs o construir paneles personalizados sobre Peppermint.
Interfaz responsiva
La interfaz de usuario está diseñada para pantallas desde móviles hasta 4K para que los agentes puedan clasificar los tickets desde cualquier dispositivo sin perder la usabilidad.
¿Por qué ejecutar Peppermint en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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