Pelican Panel es una bifurcación impulsada por la comunidad y una modernización de Pterodactyl, reescrito en la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de complementos para extender el panel sin bifurcar la base de código. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del demonio Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.

Alojar Pelican por cuenta propia elimina las tarifas por servidor del alojamiento de juegos administrado y otorga a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los eggs y el almacenamiento de la base de datos. Este despliegue incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.