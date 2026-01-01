Hasta un 70% de descuento en Paymenter

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Plataforma de código abierto de facturación y gestión de suscripciones diseñada para empresas de hosting, con integraciones de Stripe, PayPal y aprovisionamiento automático.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Paymenter

Paymenter es una plataforma de facturación de código abierto diseñada específicamente para empresas de hosting y proveedores de servicios que necesitan una gestión profesional de suscripciones sin tarifas por transacción ni costos de licencias propietarias. Gestiona todo el ciclo de vida del cliente —desde el aprovisionamiento de servicios hasta la generación de facturas y la recaudación de pagos— con integraciones nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk y DirectAdmin. Construido sobre Laravel con un panel de administración limpio, Paymenter ofrece a las empresas de hosting la flexibilidad de personalizar cada aspecto de su experiencia de facturación.

Alojar Paymenter en tu propio VPS significa que no hay recargos por transacción, ni límites de clientes, y un control total sobre la plataforma. MariaDB y Redis se ejecutan localmente para experiencias de pago rápidas y operaciones de administración responsivas, mientras que la licencia MIT te permite modificar y extender la plataforma para que coincida con tu modelo de negocio exacto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Paymenter

Gestión de Suscripciones

Gestione la facturación recurrente con ciclos flexibles, recordatorios automáticos de renovación y prorrateo para que a los clientes siempre se les facture con precisión por los servicios que utilizan.

Aprovisionamiento Automático

Las nuevas órdenes de servicio aprovisionan recursos automáticamente a través de integraciones con Pterodactyl, cPanel, Plesk o DirectAdmin, eliminando la configuración manual entre el pago y la entrega.

Múltiples Pasarelas de Pago

Acepte pagos directamente a través de Stripe, PayPal y Mollie, brindando a los clientes las opciones de pago que prefieren sin necesidad de trabajo de integración personalizado.

Portal de Autoservicio para Clientes

Los clientes gestionan sus propios servicios, facturas y detalles de la cuenta a través de un portal de marca, lo que reduce el volumen de tickets de soporte para preguntas de facturación rutinarias.

Sistema de plugins extensible

Agregue integraciones personalizadas, pasarelas de pago y módulos de aprovisionamiento a través de la arquitectura de plugins sin modificar el código central de la plataforma.

¿Por qué ejecutar Paymenter en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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