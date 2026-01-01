Implementa PatchMon con un solo clic.
Plataforma autohospedada de gestión de parches de Linux y monitoreo de flotas con terminal SSH en el navegador y escaneo de cumplimiento.
Elige un plan VPS para PatchMon
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con PatchMon
PatchMon es una plataforma de código abierto para la gestión de parches de Linux y monitoreo de flotas que ofrece a los administradores de sistemas un único panel para rastrear, aprobar e implementar parches en todos los hosts Linux gestionados. Proporciona visibilidad en tiempo real del estado de los paquetes, aplicación de parches orquestada con flujos de trabajo de aprobación, escaneo de cumplimiento de OpenSCAP y CIS, auditoría de seguridad de Docker Bench y una terminal SSH en el navegador impulsada por Apache Guacamole, todo sin requerir ningún cliente SSH en la máquina de gestión.
A diferencia de las soluciones comerciales de gestión de parches que cobran tarifas por nodo, PatchMon es gratuito para autoalojar y se conecta a los hosts gestionados a través de un agente ligero. Todo el historial de parches, los informes de cumplimiento y el inventario de hosts permanecen en su propia infraestructura sin enviar datos a servicios externos.
Funciones clave de PatchMon
Orquestación de parches a nivel de flota
Revise las actualizaciones pendientes en toda su flota Linux, apruebe los lotes de parches y despliéguelos con controles de programación y reversión desde un único panel de control.
Terminal SSH en el navegador
Acceda a cualquier host administrado directamente desde el navegador a través de un terminal con tecnología Apache Guacamole — no se requiere instalación de cliente SSH ni reenvío de puertos.
Escaneo de cumplimiento
Ejecute escaneos de seguridad de OpenSCAP, CIS benchmark y Docker Bench en hosts administrados y haga seguimiento a la postura de cumplimiento a lo largo del tiempo sin herramientas separadas.
Estado del paquete en tiempo real
Vea qué paquetes están desactualizados, vulnerables o faltantes en cada host administrado en tiempo real, con indicadores de severidad y enlaces CVE.
Flujos de trabajo de aprobación de parches
Requerir aprobación explícita antes de desplegar los parches en los hosts de producción, con registros de auditoría que documenten quién aprobó qué y cuándo.
¿Por qué ejecutar PatchMon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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