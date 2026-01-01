Despliega Parse Server con un solo clic.
Backend de código abierto para aplicaciones móviles y web con REST, GraphQL, consultas en tiempo real, autenticación y notificaciones push.
Elige un plan VPS para Parse Server
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Parse Server
Parse Server es el sucesor de código abierto de la plataforma Parse original, que proporciona un backend-as-a-service completo para aplicaciones móviles y web. Expone almacenamiento de objetos, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos, notificaciones push y Live Queries a través de APIs REST y GraphQL generadas automáticamente, eliminando la mayor parte del código repetitivo normalmente requerido para lanzar una aplicación conectada.
Alojar Parse Server en tu propio VPS te da la propiedad total de las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y la lógica del código en la nube, sin tarifas por solicitud, sin dependencia de proveedor y sin plazos de migración sorpresa. Esta implementación incluye MongoDB y el panel oficial de Parse para que puedas explorar clases, ejecutar consultas y administrar esquemas desde el primer día.
Funciones clave de Parse Server
APIs REST y GraphQL
Cada clase que defines está disponible instantáneamente a través de puntos finales REST y GraphQL autogenerados, para que los clientes de iOS, Android y web puedan leer y escribir datos sin código de servidor personalizado.
Autenticación de usuario
El nombre de usuario/contraseña integrado, la verificación de correo electrónico y los inicios de sesión sociales para Facebook, Apple, Google y Twitter le permiten implementar flujos de cuenta seguros en minutos.
Consultas en vivo
Suscríbase a los cambios en cualquier clase a través de WebSockets para impulsar chats en tiempo real, herramientas colaborativas y paneles de control en vivo sin una pila pub/sub separada.
Funciones de Cloud Code
Ejecute JavaScript del lado del servidor en disparadores de inserción, actualización y eliminación o como funciones invocables para aplicar reglas de negocio e integrarse con API de terceros.
Notificaciones push
Envía notificaciones push dirigidas a clientes iOS, Android y web usando el sistema integrado de gestión de instalaciones y canales.
Parse Panel incluido
Explore clases, edite filas, ejecute consultas de agregación e inspeccione el esquema a través del panel oficial de Parse que se incluye con el servidor.
¿Por qué ejecutar Parse Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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