Despliega Papra con un solo clic.
Plataforma de gestión documental minimalista y de código abierto para archivar y recuperar tus archivos importantes.
Elige un plan VPS para Papra
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Papra
Papra es una plataforma de gestión y archivo de documentos de código abierto, diseñada para el almacenamiento a largo plazo y la fácil recuperación de documentos personales y organizacionales —recibos, garantías, contratos y cualquier cosa que necesites guardar. A diferencia de las soluciones DMS voluminosas, Papra se enfoca en la simplicidad: sube documentos, etiquétalos, búscalos y encuéntralos de nuevo años después.
Autoalojar Papra en tu propio VPS pone tus documentos bajo tu control total, sin acceso de terceros, sin tarifas por documento y sin límites de almacenamiento más allá de tu propio disco. La base de datos SQLite integrada significa cero dependencias de infraestructura: solo un único contenedor y un volumen.
Funciones clave de Papra
Búsqueda de texto completo
Busque instantáneamente en el contenido del documento, etiquetas y metadatos — incluyendo texto extraído de imágenes escaneadas mediante OCR.
Reglas de etiquetado automatizadas
Define reglas para etiquetar automáticamente los documentos entrantes basándose en patrones de nombre de archivo o contenido, manteniendo tu archivo organizado sin esfuerzo manual.
Ingesta de correo electrónico
Envía documentos directamente a tu bandeja de entrada de Papra por correo electrónico, facilitando el archivo de recibos y facturas a medida que llegan.
Organizaciones y compartir
Cree múltiples organizaciones e invite colaboradores, para que familias o equipos pequeños puedan gestionar documentos juntos en espacios separados.
API y webhooks
Integre Papra con otras herramientas usando la REST API, CLI, SDK y webhooks para flujos de trabajo de documentos automatizados.
¿Por qué ejecutar Papra en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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