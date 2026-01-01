Papermerge es un sistema de gestión de documentos de código abierto diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Suba archivos PDF o imágenes escaneadas y Papermerge extraerá automáticamente el texto mediante OCR, haciendo que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados le brindan un control detallado sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado tanto para pequeñas empresas como para consultorios profesionales.

Alojar Papermerge en su propio VPS significa que los registros financieros sensibles, los documentos legales y los archivos personales nunca abandonan su infraestructura. Evita las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtiene una capacidad de documentos ilimitada, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad para integrarse con los flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.