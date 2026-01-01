Paperless-ngx es un sistema de gestión documental mantenido por la comunidad que transforma el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Procesa automáticamente con OCR imágenes escaneadas y PDF, clasifica documentos y aplica etiquetas para que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. Gotenberg y Apache Tika manejan documentos de Office y formatos complejos que los procesos OCR estándar no detectan.

Alojar Paperless-ngx en tu propio VPS mantiene los registros financieros sensibles, contratos y documentos personales en tu propia infraestructura, nunca en una nube de terceros. Los recursos dedicados del VPS garantizan un procesamiento OCR rápido incluso para grandes lotes de documentos, mientras que los volúmenes persistentes protegen todo tu archivo y base de datos a través de actualizaciones y reinicios.