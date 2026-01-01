Implementa Paperless-ngx con un solo clic.
Sistema de gestión documental de código abierto que escanea, indexa con OCR y archiva sus documentos en una biblioteca digital completamente buscable.
Elige un plan VPS para Paperless-ngx
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Paperless-ngx
Paperless-ngx es un sistema de gestión documental mantenido por la comunidad que transforma el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Procesa automáticamente con OCR imágenes escaneadas y PDF, clasifica documentos y aplica etiquetas para que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. Gotenberg y Apache Tika manejan documentos de Office y formatos complejos que los procesos OCR estándar no detectan.
Alojar Paperless-ngx en tu propio VPS mantiene los registros financieros sensibles, contratos y documentos personales en tu propia infraestructura, nunca en una nube de terceros. Los recursos dedicados del VPS garantizan un procesamiento OCR rápido incluso para grandes lotes de documentos, mientras que los volúmenes persistentes protegen todo tu archivo y base de datos a través de actualizaciones y reinicios.
Funciones clave de Paperless-ngx
Indexación OCR Automática
Cada documento cargado es escaneado automáticamente con OCR para que su texto completo sea indexado y se pueda buscar a los pocos segundos de la carga, independientemente de si llegó como un PDF o una imagen escaneada.
Clasificación Inteligente
Paperless-ngx aprende de los patrones de su organización y aplica automáticamente etiquetas, corresponsales y tipos de documento basándose en el contenido, reduciendo la clasificación manual a casi cero.
Búsqueda de texto completo
Busque en el contenido completo de cada documento en su archivo con filtrado avanzado por fecha, etiqueta, corresponsal y tipo de documento para una recuperación precisa.
Acceso multiusuario
Los controles de permisos granulares permiten que varios usuarios compartan el mismo archivo con acceso basado en roles, lo que lo hace adecuado tanto para equipos pequeños como para hogares familiares.
Soporte para Documentos de Oficina
La integración de Gotenberg y Apache Tika gestiona formatos de Word, Excel y otros de Office junto con archivos PDF e imágenes, brindándole un único archivo para todo tipo de documentos.
¿Por qué ejecutar Paperless-ngx en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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