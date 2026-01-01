Pangolin Newt es un cliente de túnel WireGuard totalmente en el espacio de usuario y un proxy TCP/UDP diseñado para integrarse con la plataforma de acceso consciente de la identidad de Pangolin. Operando sin módulos del kernel ni privilegios elevados, Newt establece túneles cifrados a los nodos de salida de Pangolin y proporciona proxies locales para enrutar el tráfico de aplicaciones de forma segura.

Implementar Newt en tu VPS junto con tus servicios te brinda acceso remoto de confianza cero a recursos privados desde cualquier lugar, con acceso regido por las políticas basadas en identidad de Pangolin, sin necesidad de exposición de IP pública ni la sobrecarga de una VPN tradicional.