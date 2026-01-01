Implementa Pangolin Newt con instalación en un solo clic.
Cliente de túnel WireGuard en el espacio de usuario que expone de forma segura servicios privados a través de la plataforma de acceso remoto Pangolin.
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Todo lo que puedes crear con Pangolin Newt
Pangolin Newt es un cliente de túnel WireGuard totalmente en el espacio de usuario y un proxy TCP/UDP diseñado para integrarse con la plataforma de acceso consciente de la identidad de Pangolin. Operando sin módulos del kernel ni privilegios elevados, Newt establece túneles cifrados a los nodos de salida de Pangolin y proporciona proxies locales para enrutar el tráfico de aplicaciones de forma segura.
Implementar Newt en tu VPS junto con tus servicios te brinda acceso remoto de confianza cero a recursos privados desde cualquier lugar, con acceso regido por las políticas basadas en identidad de Pangolin, sin necesidad de exposición de IP pública ni la sobrecarga de una VPN tradicional.
Funciones clave de Pangolin Newt
WireGuard en espacio de usuario
Se ejecuta completamente en el espacio de usuario sin módulos del kernel ni privilegios elevados, lo que lo hace seguro y sencillo de implementar en entornos contenerizados.
Acceso de Confianza Cero
El acceso a cada recurso es controlado por políticas de identidad de Pangolin, asegurando que solo usuarios autenticados y autorizados puedan acceder a servicios privados.
Proxy TCP/UDP Integrado
Funciona como gestor de túneles y proxy de aplicaciones, enrutando el tráfico para múltiples servicios a través de una única conexión WireGuard cifrada.
Gestión automática de túneles
Mantiene una conexión WebSocket persistente con el plano de control de Pangolin para que los túneles se restablezcan automáticamente después de interrupciones de red.
Soporte para el cruce de NAT
Se conecta de forma fiable desde detrás de los cortafuegos y redes restrictivas sin reenvío manual de puertos o cambios en la configuración de su red.
¿Por qué ejecutar Pangolin Newt en Hostinger?
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