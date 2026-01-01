Implementar Overleaf con un solo clic.
Editor de LaTeX colaborativo de código abierto para escritura científica, artículos de investigación y documentos técnicos.
Elige un plan VPS para Overleaf
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Overleaf
Overleaf es un editor colaborativo de LaTeX basado en navegador utilizado por millones de investigadores, académicos e ingenieros en todo el mundo. Reemplaza las instalaciones locales de LaTeX con un entorno basado en la nube donde los equipos pueden escribir, compilar y revisar documentos en tiempo real — con soporte completo de LaTeX, incluyendo paquetes personalizados, BibTeX y referencias cruzadas.
Alojar Overleaf en su propio VPS mantiene la investigación sensible, los manuscritos propietarios y los documentos institucionales completamente bajo su control. Obtiene la misma colaboración en tiempo real y la misma potente cadena de compilación de LaTeX que el servicio en la nube, sin que los datos salgan de su infraestructura ni requieran suscripciones SaaS por puesto.
Funciones clave de Overleaf
Colaboración en tiempo real
Varios autores editan el mismo documento LaTeX simultáneamente, con los cambios apareciendo instantáneamente para todos los colaboradores.
Compilación completa de LaTeX
Compila documentos con pdfLaTeX, XeLaTeX y LuaLaTeX, incluyendo soporte para paquetes personalizados, bibliografías BibTeX y Biber.
Historial de versiones
Cada versión guardada de un documento se conserva, lo que le permite comparar cambios y restaurar cualquier estado anterior de su proyecto.
Amplia Biblioteca de Plantillas
Inicie nuevos documentos desde una biblioteca integrada de plantillas académicas, de revistas, de tesis y de presentación sin configuración manual.
Control de cambios
Revise y acepte o rechace las ediciones individuales de los colaboradores, igualando los flujos de trabajo de revisión utilizados en la publicación académica.
Integración Git
Envía y recibe proyectos de repositorios Git, permitiendo flujos de trabajo de edición local junto con el editor basado en navegador.
¿Por qué ejecutar Overleaf en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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