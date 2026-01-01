Overleaf es un editor colaborativo de LaTeX basado en navegador utilizado por millones de investigadores, académicos e ingenieros en todo el mundo. Reemplaza las instalaciones locales de LaTeX con un entorno basado en la nube donde los equipos pueden escribir, compilar y revisar documentos en tiempo real — con soporte completo de LaTeX, incluyendo paquetes personalizados, BibTeX y referencias cruzadas.

Alojar Overleaf en su propio VPS mantiene la investigación sensible, los manuscritos propietarios y los documentos institucionales completamente bajo su control. Obtiene la misma colaboración en tiempo real y la misma potente cadena de compilación de LaTeX que el servicio en la nube, sin que los datos salgan de su infraestructura ni requieran suscripciones SaaS por puesto.