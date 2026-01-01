Hasta un 70% de descuento en Organizr

Despliega Organizr en un solo clic.

Organizador de servicios HTPC y homelab que carga todas tus pestañas autoalojadas en una única interfaz web unificada.

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VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Despliega Organizr en un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Organizr

Organizr es un panel de control de servicios autoalojados que reemplaza docenas de marcadores del navegador con una única interfaz basada en pestañas. En lugar de cambiar entre múltiples pestañas del navegador para administrar Sonarr, Radarr, Plex y otros servicios de homelab, Organizr los carga todos como pestañas iFrame dentro de una sola página web, con cuentas de usuario, controles de acceso y restricciones para invitados incorporados.

Con soporte para autenticación Plex, Emby y LDAP, grupos de usuarios ilimitados e integración Nginx auth_request, Organizr va más allá de una simple página de enlaces. Funciona como una capa de acceso ligera para toda su pila autoalojada, permitiéndole otorgar acceso a usuarios o invitados específicos solo a las pestañas que elija.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Organizr

Interfaz basada en pestañas

Cargue cualquier servicio autoalojado como una pestaña iFrame, dándole una página unificada para gestionar todo su homelab sin cambiar de pestañas del navegador.

Grupos de usuarios y Control de acceso

Cree grupos de usuarios ilimitados y controle qué pestañas puede ver cada grupo, incluyendo acceso de invitado de solo lectura para servicios compartidos.

Soporte multi-autenticación

Autentique a los usuarios con credenciales de Plex, Emby, LDAP o sFTP, además de las cuentas locales de Organizr.

Integración de autenticación de Nginx

Use Organizr como proveedor de auth_request para Nginx, añadiendo protección de inicio de sesión tipo SSO a servicios que carecen de autenticación incorporada.

Temas Personalizables

El control total de la paleta de colores le permite personalizar Organizr para que coincida con su marca o su estética preferida oscura/clara.

Soporte de Fail2ban

Native Fail2ban integration protects your Organizr login against brute-force attacks with automatic IP banning.

¿Por qué ejecutar Organizr en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Garantía de reembolso de 30 días

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