Despliega Organizr en un solo clic.
Organizador de servicios HTPC y homelab que carga todas tus pestañas autoalojadas en una única interfaz web unificada.
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Todo lo que puedes crear con Organizr
Organizr es un panel de control de servicios autoalojados que reemplaza docenas de marcadores del navegador con una única interfaz basada en pestañas. En lugar de cambiar entre múltiples pestañas del navegador para administrar Sonarr, Radarr, Plex y otros servicios de homelab, Organizr los carga todos como pestañas iFrame dentro de una sola página web, con cuentas de usuario, controles de acceso y restricciones para invitados incorporados.
Con soporte para autenticación Plex, Emby y LDAP, grupos de usuarios ilimitados e integración Nginx auth_request, Organizr va más allá de una simple página de enlaces. Funciona como una capa de acceso ligera para toda su pila autoalojada, permitiéndole otorgar acceso a usuarios o invitados específicos solo a las pestañas que elija.
Funciones clave de Organizr
Interfaz basada en pestañas
Cargue cualquier servicio autoalojado como una pestaña iFrame, dándole una página unificada para gestionar todo su homelab sin cambiar de pestañas del navegador.
Grupos de usuarios y Control de acceso
Cree grupos de usuarios ilimitados y controle qué pestañas puede ver cada grupo, incluyendo acceso de invitado de solo lectura para servicios compartidos.
Soporte multi-autenticación
Autentique a los usuarios con credenciales de Plex, Emby, LDAP o sFTP, además de las cuentas locales de Organizr.
Integración de autenticación de Nginx
Use Organizr como proveedor de auth_request para Nginx, añadiendo protección de inicio de sesión tipo SSO a servicios que carecen de autenticación incorporada.
Temas Personalizables
El control total de la paleta de colores le permite personalizar Organizr para que coincida con su marca o su estética preferida oscura/clara.
Soporte de Fail2ban
Native Fail2ban integration protects your Organizr login against brute-force attacks with automatic IP banning.
¿Por qué ejecutar Organizr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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