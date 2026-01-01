Implementa OpenSpeedTest con una instalación de un solo clic.
Prueba de velocidad de red HTML5 autoalojada que mide descarga, carga, ping y fluctuación sin plugins o servicios de terceros.
Elige un plan VPS para OpenSpeedTest
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OpenSpeedTest
OpenSpeedTest es una aplicación de prueba de velocidad HTML5 gratuita y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador sin requerir Flash, Java ni ningún software del lado del cliente. Mide con precisión la velocidad de descarga, la velocidad de subida, el ping y la fluctuación (jitter) desde cualquier navegador web moderno en teléfonos, tabletas, televisores inteligentes y computadoras de escritorio.
Alojar OpenSpeedTest en tu VPS te proporciona un punto de medición privado e imparcial, cercano a tus aplicaciones alojadas. A diferencia de los servicios públicos de prueba de velocidad influenciados por las relaciones con los ISP, tu instancia mide el rendimiento real a tu propio servidor, lo cual es ideal para diagnosticar problemas de red, verificar las velocidades del ISP y comparar el rendimiento de las conexiones VPN sin compartir ningún dato con terceros.
Funciones clave de OpenSpeedTest
Implementación HTML5 Pura
No se requieren plugins, Flash o Java — funciona en cualquier navegador moderno en cualquier dispositivo, incluyendo IE10 y versiones posteriores.
Métricas de red completas
Mide la velocidad de descarga, la velocidad de carga, la latencia de ping y la fluctuación en una sola prueba.
Servidor NGINX Ligero
Una huella de recursos mínima significa que OpenSpeedTest se ejecuta eficientemente junto con otras aplicaciones en el mismo VPS.
No se comparte información con terceros
Todos los datos de prueba permanecen en su servidor — no se envían resultados de velocidad, direcciones IP o estadísticas de uso a servicios externos.
Diseño Responsivo
Funciona en computadores de escritorio, tabletas y celulares con una interfaz limpia, sin anuncios ni mensajes para actualizar a la versión premium.
¿Por qué ejecutar OpenSpeedTest en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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