OpenSearch es una suite de búsqueda y análisis de código abierto, impulsada por la comunidad, derivada de Elasticsearch 7.10.2 para mantener una alternativa verdaderamente abierta bajo la licencia Apache 2.0. Proporciona búsqueda de texto completo, análisis de datos de registros y eventos, monitoreo del rendimiento de aplicaciones y análisis de seguridad a través de una arquitectura distribuida y escalable, todo sin restricciones de licencias propietarias.

Esta plantilla implementa tanto OpenSearch como OpenSearch Dashboards con la autenticación habilitada, lo que le brinda una plataforma de búsqueda completa desde el primer día. El autoalojamiento significa que todos los datos indexados y las consultas de búsqueda permanecen en su propia infraestructura, lo cual es esencial para organizaciones con requisitos de residencia de datos o que manejan información sensible. Nota: requiere al menos 4 GB de RAM y el inicio inicial tarda de 2 a 5 minutos.