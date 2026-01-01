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Plataforma de gestión y publicación de revistas académicas de código abierto en la que confían miles de revistas en todo el mundo.

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200 GB de espacio en disco NVMe
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32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) es una plataforma gratuita de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP) para gestionar el flujo de trabajo completo de una revista académica, desde el envío de artículos y la revisión por pares hasta la edición, producción y publicación en línea. Es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto más utilizado en el mundo, impulsando decenas de miles de revistas en universidades, instituciones de investigación y editoriales independientes a nivel mundial.

Alojar OJS en su propio VPS le da a su revista total independencia de las plataformas de publicación comerciales, sin tarifas por artículo, sin costos de suscripción y con la propiedad total de sus datos de envío y archivo de publicaciones. La plataforma soporta implementaciones multirevista, lo que la hace adecuada para instituciones que gestionan varios títulos desde una sola instalación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Open Journal Systems

Flujo de trabajo completo de envío

Gestione el ciclo de vida editorial completo, desde la presentación del autor, pasando por la revisión por pares, la corrección de estilo, el diseño y la publicación final, todo en una sola plataforma.

Gestión de revisión por pares

Asignar revisores, hacer seguimiento a los plazos de revisión, enviar recordatorios y recopilar las decisiones de los revisores desde un panel editorial estructurado.

Publicación de acceso abierto

Publique artículos bajo licencias de acceso abierto con integración DOI, soporte ORCID y metadatos indexados para su descubribilidad.

Ecosistema de plugins

Extienda OJS con plugins para estadísticas, métricas de uso, gestión de suscripciones, pasarelas de pago e integraciones de servicios de terceros.

Soporte multilenguaje

OJS incluye traducciones para docenas de idiomas y es compatible con interfaces y contenido de revistas bilingües o multilingües.

¿Por qué ejecutar Open Journal Systems en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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