Open Journal Systems (OJS) es una plataforma gratuita de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP) para gestionar el flujo de trabajo completo de una revista académica, desde el envío de artículos y la revisión por pares hasta la edición, producción y publicación en línea. Es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto más utilizado en el mundo, impulsando decenas de miles de revistas en universidades, instituciones de investigación y editoriales independientes a nivel mundial.

Alojar OJS en su propio VPS le da a su revista total independencia de las plataformas de publicación comerciales, sin tarifas por artículo, sin costos de suscripción y con la propiedad total de sus datos de envío y archivo de publicaciones. La plataforma soporta implementaciones multirevista, lo que la hace adecuada para instituciones que gestionan varios títulos desde una sola instalación.