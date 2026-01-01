Implementa OmniTools con instalación en un solo clic.
Suite de utilidades web autoalojada con más de 80 herramientas para edición de imágenes, manipulación de PDF, conversión de video y transformación de datos.
Elige un plan VPS para OmniTools
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con OmniTools
OmniTools consolida más de 80 utilidades basadas en navegador en una única aplicación autoalojada, eliminando la necesidad de visitar múltiples sitios de conversión en línea dispersos. Edición de imágenes, fusión de PDF, recorte de video, formato JSON, generación de códigos QR y mucho más están disponibles desde una interfaz consistente, sin límites de tamaño de archivo ni muros de pago premium.
Dado que todo el procesamiento ocurre directamente en el navegador, ningún archivo se sube al servidor. Autoalojar OmniTools significa que los documentos sensibles permanecen en tu red, tu equipo obtiene una herramienta limpia y sin anuncios accesible desde cualquier dispositivo, y eliminas los riesgos de privacidad de los sitios web de conversión públicos.
Funciones clave de OmniTools
Procesamiento del lado del navegador
Todas las operaciones de archivo se ejecutan localmente en el navegador — nada se sube al servidor, manteniendo los documentos sensibles privados.
Imagen & Herramientas PDF
Redimensionar, convertir y comprimir imágenes; fusionar, dividir y anotar archivos PDF sin instalar software de escritorio.
Utilidades de Video y Audio
Recortar videos, extraer pistas de audio y convertir a formato GIF directamente en el navegador.
Herramientas de datos para desarrolladores
Formatee JSON, convierta entre CSV y JSON, valide XML, y codifique o decodifique URL en un solo lugar.
Sin anuncios ni muros de pago
El alojamiento propio ofrece una interfaz limpia y sin distracciones con más de 80 herramientas completamente disponibles sin costo adicional.
¿Por qué ejecutar OmniTools en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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