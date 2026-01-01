Hasta un 70% de descuento en OliveTin

Despliega OliveTin con un solo clic.

Interfaz de usuario web ligera y autoalojada que expone comandos de shell predefinidos como botones seguros de hacer clic para ejecutar.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Despliega OliveTin con un solo clic.

Elige un plan VPS para OliveTin

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con OliveTin

OliveTin es un pequeĆ±o servicio Go autoalojado que convierte comandos de shell predefinidos en botones seguros y de un solo clic en una interfaz de usuario web. El administrador describe cada acciĆ³n en un archivo de configuraciĆ³n YAML: nombre, icono, comando, argumentos opcionales, diĆ”logo de confirmaciĆ³n opcional, y OliveTin los renderiza como un panel de control ordenado que cualquiera con acceso puede invocar sin tocar una terminal.

Alojar OliveTin en tu propio VPS ofrece a los miembros del hogar no tĆ©cnicos, compaĆ±eros de equipo junior o pantallas tĆ”ctiles tipo quiosco un subconjunto controlado de operaciones que pueden ejecutar de forma segura: reiniciar un servicio atascado, enviar un paquete Wake-on-LAN, actualizar una biblioteca de Plex, iniciar una copia de seguridad, sin entregar credenciales SSH ni exponer la ejecuciĆ³n arbitraria de comandos. Dado que OliveTin solo ejecuta comandos que has declarado explĆ­citamente, el alcance del impacto se mantiene limitado por la configuraciĆ³n YAML.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OliveTin

Acciones definidas en YAML

Describe cada comando de shell en el archivo de configuraciĆ³n de OliveTin con tĆ­tulo, icono, argumentos opcionales y comportamiento de ejecuciĆ³n para renderizar un panel de control pulido.

Interfaz amigable al tacto

AplicaciĆ³n de una sola pĆ”gina responsiva diseĆ±ada para telĆ©fonos, tabletas y pantallas tĆ”ctiles montadas en la pared ā perfecta para automatizaciones domĆ©sticas tipo quiosco.

Argumento y entradas desplegables

Convierta comandos complejos en menĆŗs desplegables, campos de texto o interruptores de casilla de verificaciĆ³n para que los usuarios no tĆ©cnicos los invoquen con los parĆ”metros correctos siempre.

DiĆ”logos de confirmaciĆ³n

Marque las acciones sensibles con confirmaciones requeridas para que los comandos peligrosos necesiten un clic adicional antes de que se ejecuten.

Bajo consumo de recursos

El binario Ćŗnico de Go usa solo unos pocos MB de RAM y un CPU mĆ­nimo, ideal para alojar en un VPS junto a servicios autoalojados mĆ”s pesados.

Webhook y API

Active acciones externamente a travĆ©s de webhooks HTTP o la API REST para integrar OliveTin en automatizaciones, scripts y centros de domĆ³tica.

ĀæPor quĆ© ejecutar OliveTin en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

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