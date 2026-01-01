Despliega OliveTin con un solo clic.
Interfaz de usuario web ligera y autoalojada que expone comandos de shell predefinidos como botones seguros de hacer clic para ejecutar.
Elige un plan VPS para OliveTin
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con OliveTin
OliveTin es un pequeĆ±o servicio Go autoalojado que convierte comandos de shell predefinidos en botones seguros y de un solo clic en una interfaz de usuario web. El administrador describe cada acciĆ³n en un archivo de configuraciĆ³n YAML: nombre, icono, comando, argumentos opcionales, diĆ”logo de confirmaciĆ³n opcional, y OliveTin los renderiza como un panel de control ordenado que cualquiera con acceso puede invocar sin tocar una terminal.
Alojar OliveTin en tu propio VPS ofrece a los miembros del hogar no tĆ©cnicos, compaĆ±eros de equipo junior o pantallas tĆ”ctiles tipo quiosco un subconjunto controlado de operaciones que pueden ejecutar de forma segura: reiniciar un servicio atascado, enviar un paquete Wake-on-LAN, actualizar una biblioteca de Plex, iniciar una copia de seguridad, sin entregar credenciales SSH ni exponer la ejecuciĆ³n arbitraria de comandos. Dado que OliveTin solo ejecuta comandos que has declarado explĆcitamente, el alcance del impacto se mantiene limitado por la configuraciĆ³n YAML.
Funciones clave de OliveTin
Acciones definidas en YAML
Describe cada comando de shell en el archivo de configuraciĆ³n de OliveTin con tĆtulo, icono, argumentos opcionales y comportamiento de ejecuciĆ³n para renderizar un panel de control pulido.
Interfaz amigable al tacto
AplicaciĆ³n de una sola pĆ”gina responsiva diseĆ±ada para telĆ©fonos, tabletas y pantallas tĆ”ctiles montadas en la pared ā perfecta para automatizaciones domĆ©sticas tipo quiosco.
Argumento y entradas desplegables
Convierta comandos complejos en menĆŗs desplegables, campos de texto o interruptores de casilla de verificaciĆ³n para que los usuarios no tĆ©cnicos los invoquen con los parĆ”metros correctos siempre.
DiĆ”logos de confirmaciĆ³n
Marque las acciones sensibles con confirmaciones requeridas para que los comandos peligrosos necesiten un clic adicional antes de que se ejecuten.
Bajo consumo de recursos
El binario Ćŗnico de Go usa solo unos pocos MB de RAM y un CPU mĆnimo, ideal para alojar en un VPS junto a servicios autoalojados mĆ”s pesados.
Webhook y API
Active acciones externamente a travĆ©s de webhooks HTTP o la API REST para integrar OliveTin en automatizaciones, scripts y centros de domĆ³tica.
ĀæPor quĆ© ejecutar OliveTin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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