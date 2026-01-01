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Plataforma de correo electrónico autoalojada para campañas de marketing y correos electrónicos transaccionales con entrega multi-proveedor.

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COP27.900/mes
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2 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Notifuse

Notifuse es una plataforma de correo electrónico de código abierto y autoalojada que consolida las campañas de marketing y la entrega de correos electrónicos transaccionales en un solo sistema. A diferencia de los servicios basados en suscripción como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por correo electrónico y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.

La plataforma es compatible con múltiples proveedores de correo electrónico, incluyendo Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a través del backend que mejor se ajuste a tus requisitos de costo y entregabilidad. Un editor de campañas de arrastrar y soltar, segmentación de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para correos electrónicos transaccionales programáticos brindan tanto a los especialistas en marketing como a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una única implementación autoalojada.

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Funciones clave de Notifuse

Editor de campaña

Crea campañas de correo electrónico con un editor visual de arrastrar y soltar que incluye pruebas A/B, programación y vista previa en tiempo real.

API de correo electrónico transaccional

Envíe correos electrónicos activados por eventos programáticamente a través de la API REST con plantillas Liquid para contenido dinámico y personalizado.

Entrega multiprovedor

Dirija correos electrónicos a través de Amazon SES, Mailgun, Postmark o cualquier proveedor SMTP sin cambiar sus plantillas o flujos de trabajo.

Segmentación de suscriptores

Dirija campañas a segmentos de audiencia específicos basándose en los atributos del suscriptor y el historial de interacción anterior.

Seguimiento de aperturas y clics

Mida el rendimiento de la campaña con tasas de apertura detalladas, seguimiento de clics y análisis de entrega integrados en el panel de control.

¿Por qué ejecutar Notifuse en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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