Implementa NocoDB con un solo clic.
Alternativa de código abierto a Airtable que transforma cualquier base de datos SQL en una hoja de cálculo colaborativa con APIs autogeneradas.
Elige un plan VPS para NocoDB
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con NocoDB
NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que los usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con API REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por puesto.
Alojar NocoDB en su VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de su infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios, y le da a su equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de una interfaz sin código que cualquiera puede usar.
Funciones clave de NocoDB
Múltiples Tipos de Vista
Cambie entre las vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario para los mismos datos, permitiendo que cada miembro del equipo trabaje en el formato que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
APIs Autogeneradas
Cada tabla expone automáticamente endpoints REST y GraphQL, permitiendo a los desarrolladores construir integraciones personalizadas y front-ends sin escribir código de backend.
Tipos de Campos Ricos
Los archivos adjuntos, las fórmulas, las búsquedas, los resúmenes y los registros vinculados brindan el poder de una hoja de cálculo a tus datos relacionales sin consultas SQL complejas.
Control de Acceso Granular
Establezca permisos a nivel de espacio de trabajo, base y tabla con gestión de roles para que cada miembro del equipo vea solo lo que necesita.
Automatización de Webhooks
Active flujos de trabajo e integraciones externos automáticamente cuando los datos cambian, conectando NocoDB a sus herramientas existentes sin código personalizado.
Importación de Airtable
Migre las bases de datos de Airtable existentes, archivos CSV u hojas de cálculo de Excel con detección de esquema, lo que facilita el cambio sin reconstruir sus datos desde cero.
¿Por qué ejecutar NocoDB en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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