NocoDB es la alternativa de código abierto líder a Airtable, convirtiendo bases de datos PostgreSQL, MySQL y otras SQL en interfaces de hoja de cálculo intuitivas que los usuarios no técnicos pueden gestionar con confianza. Ofrece vistas de cuadrícula, kanban, galería, calendario y formulario junto con API REST y GraphQL autogeneradas, tipos de campo enriquecidos y colaboración en tiempo real — todo sin precios por puesto.

Alojar NocoDB en su VPS garantiza que los datos comerciales sensibles nunca salgan de su infraestructura, elimina las restricciones de precios por número de usuarios, y le da a su equipo todo el poder de una base de datos relacional detrás de una interfaz sin código que cualquiera puede usar.