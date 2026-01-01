Despliega Nexus Repository Manager en una instalaciĆ³n con un solo clic.
Administrador universal de repositorios de artefactos compatible con Maven, npm, Docker, PyPI y mĆ”s.
Elige un plan VPS para Nexus Repository Manager
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s
Todo lo que puedes crear con Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estĆ”ndar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilaciĆ³n en todos los principales formatos de paquetes. Sirve como un cachĆ© proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drĆ”sticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.
Alojar Nexus en su propio VPS le da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las polĆticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una Ćŗnica fuente de verdad para todas las dependencias āpĆŗblicas y privadasā sin precios por puesto ni lĆmites de almacenamiento en la nube.
Funciones clave de Nexus Repository Manager
Soporte universal de formatos
Aloje y use como proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, y muchos mĆ”s formatos desde una Ćŗnica instancia.
Proxy y cachĆ©
Almacene en cachĆ© los artefactos remotos localmente para que las compilaciones nunca fallen porque un registro ascendente es lento o no estĆ” disponible.
Repositorios privados
Publicar bibliotecas propietarias e imĆ”genes Docker en repositorios privados alojados con control de acceso granular.
BĆŗsqueda de componentes
La bĆŗsqueda de texto completo en todos los repositorios permite a los desarrolladores encontrar rĆ”pidamente versiones especĆficas de artefactos y sus metadatos.
Acceso basado en rol
Defina privilegios granulares por repositorio para que los equipos solo vean y publiquen en los repositorios que les pertenecen.
ĀæPor quĆ© ejecutar Nexus Repository Manager en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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