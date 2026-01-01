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1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 2
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COP27.900/mes
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2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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4 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con New API

New API es una pasarela LLM de código abierto que proporciona un único punto de acceso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y docenas de otros proveedores de IA. Centraliza la gestión de claves API, aplica cuotas de uso, rastrea los costos por usuario o equipo, y permite la conmutación por error y el equilibrio de carga entre proveedores — todo a través de un panel web.

Alojar New API en tu propio VPS mantiene las credenciales de IA sensibles y los datos de uso bajo tu control, elimina las tarifas de pasarela por solicitud, y te da la flexibilidad de añadir o cambiar proveedores sin modificar el código de tu aplicación.

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Funciones clave de New API

Portal Unificado de Proveedores

Enrute las solicitudes a OpenAI, Claude, Gemini y otros LLM a través de un único punto final, cambiando de proveedores sin cambiar el código de su aplicación.

Seguimiento de uso y cuotas

Monitoree el consumo de tokens y los costos por usuario, equipo o proyecto, y establezca límites estrictos para evitar gastos inesperados en IA en toda su organización.

Balanceo de Carga y Conmutación por Error

Distribuya las solicitudes a través de múltiples canales de proveedores y recurra automáticamente a alternativas cuando un proveedor no esté disponible, maximizando el tiempo de actividad.

Control de acceso basado en tokens

Emita tokens de API a equipos y aplicaciones sin exponer sus credenciales reales de proveedor, manteniendo los secretos centralizados y revocables en cualquier momento.

Panel web

Administre canales, usuarios y cuotas a través de una interfaz web integrada con registros de uso en tiempo real y análisis de consumo.

¿Por qué ejecutar New API en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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