New API es una pasarela LLM de código abierto que proporciona un único punto de acceso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y docenas de otros proveedores de IA. Centraliza la gestión de claves API, aplica cuotas de uso, rastrea los costos por usuario o equipo, y permite la conmutación por error y el equilibrio de carga entre proveedores — todo a través de un panel web.

Alojar New API en tu propio VPS mantiene las credenciales de IA sensibles y los datos de uso bajo tu control, elimina las tarifas de pasarela por solicitud, y te da la flexibilidad de añadir o cambiar proveedores sin modificar el código de tu aplicación.