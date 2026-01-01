NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructura de red. Desarrollado originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente integral de verdad para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red utilizan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.

Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este despliegue incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para el almacenamiento en caché y tareas en segundo plano, y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución de tareas fiable. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer lanzamiento con las credenciales configuradas durante el despliegue.