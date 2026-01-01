Neko es un navegador virtual autoalojado que transmite una sesión de navegador en vivo a través de WebRTC para que múltiples usuarios puedan verlo y controlarlo simultáneamente. Originalmente creado para ver contenido en grupo, ha crecido hasta convertirse en una plataforma versátil de navegador remoto que soporta Firefox, Chromium y otros motores con almacenamiento persistente de perfiles.

Alojar Neko en tu propio VPS te da el control de quién puede acceder a la sesión, mantiene tu IP doméstica privada y proporciona el ancho de banda de subida necesario para transmitir sin problemas a cada espectador conectado sin depender de servicios de terceros para compartir pantalla.