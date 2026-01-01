Implementa Nango con un solo clic.
Plataforma de código abierto que gestiona OAuth, la actualización de tokens y la conectividad de API para más de 300 integraciones de terceros.
Elige un plan VPS para Nango
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Nango
Nango es una capa de infraestructura de código abierto para conectarse a APIs externas. En lugar de escribir flujos de OAuth personalizados, lógica de actualización de tokens y manejo de límites de tasa para cada servicio, Nango lo gestiona todo a través de un único backend unificado. Los desarrolladores configuran las integraciones una vez y acceden a cualquier servicio compatible a través del proxy transparente de Nango, con soporte integrado para más de 300 APIs, incluyendo Salesforce, GitHub, Slack, Stripe y Notion.
Alojar Nango en su propio VPS mantiene las concesiones de OAuth y los tokens de API de sus clientes en una infraestructura que usted controla. Ningún servicio de terceros maneja las credenciales de sus usuarios; todo está cifrado en reposo con una clave de su propiedad y almacenado en una base de datos PostgreSQL que se ejecuta junto al servidor.
Funciones clave de Nango
Flujos de OAuth unificados
Nango gestiona la generación de URL de autorización, el intercambio de tokens y el procesamiento de callbacks para más de 300 APIs, eliminando el código de autenticación personalizado para cada integración.
Actualización automática de token
Los tokens de acceso se actualizan silenciosamente antes de su vencimiento para que sus integraciones nunca fallen a mitad de sesión debido a credenciales caducadas.
IU de conexión incrustable
Una pantalla de consentimiento de OAuth preconstruida y de marca blanca permite a sus usuarios autorizar cuentas de terceros desde dentro de su aplicación con un único flujo de usuario.
Proxy API transparente
Enrute las llamadas a la API a través de Nango para obtener reintentos automáticos, retroceso por límite de tasa y respuestas de error normalizadas sin middleware por API.
Normalización de webhooks
Reciba, verifique y reenvíe webhooks de cualquier proveedor conectado a través de un único punto de ingesta con manejo unificado de la carga útil.
Almacenamiento de credenciales encriptado
Todos los tokens OAuth y claves API se cifran en reposo usando su propia clave y se almacenan exclusivamente en la base de datos PostgreSQL autohospedada.
¿Por qué ejecutar Nango en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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