Hasta un 70% de descuento en MySQL

Implementa MySQL con un solo clic de instalación.

La base de datos relacional de código abierto más popular del mundo, que impulsa aplicaciones web y plataformas en todas partes.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa MySQL con un solo clic de instalación.

Elige un plan VPS para MySQL

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con MySQL

MySQL es la base de datos relacional de código abierto más utilizada en el mundo, en la que confían como capa de datos innumerables sitios web, productos SaaS y aplicaciones empresariales. Combina el cumplimiento total de ACID a través del motor de almacenamiento InnoDB con replicación probada, un dialecto SQL maduro y un amplio soporte de controladores en todos los principales lenguajes de programación, para que las aplicaciones y frameworks que ya utilizas se conecten a ella sin cambios.

Ejecutar MySQL en tu propio VPS te proporciona CPU, memoria y disco dedicados para tus consultas, control total sobre la configuración y el ajuste, y un único servidor de base de datos compartido para todas tus aplicaciones, sin las tarifas recurrentes y los límites de recursos de los servicios de bases de datos gestionados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MySQL

Transacciones ACID

El motor InnoDB proporciona transacciones completamente atómicas, consistentes, aisladas y duraderas, manteniendo sus datos correctos bajo escrituras concurrentes y fallos.

Amplio ecosistema

Controladores nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go y más significan que casi todos los frameworks y herramientas se conectan a MySQL de forma inmediata.

Replicación y Escalamiento

La replicación de origen-réplica y la replicación de grupo integradas le permiten escalar las lecturas y construir topologías de alta disponibilidad a medida que su carga de trabajo crece.

Soporte para Documentos JSON

Un tipo de datos JSON nativo con indexación le permite almacenar datos de documentos flexibles junto con tablas relacionales en una única base de datos.

Motor SQL Consolidado

Las funciones de ventana, las CTEs y un optimizador basado en costos ofrecen consultas rápidas y expresivas para todo, desde búsquedas simples hasta análisis complejos.

¿Por qué ejecutar MySQL en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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