Implementa MySQL con un solo clic de instalación.
La base de datos relacional de código abierto más popular del mundo, que impulsa aplicaciones web y plataformas en todas partes.
Elige un plan VPS para MySQL
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con MySQL
MySQL es la base de datos relacional de código abierto más utilizada en el mundo, en la que confían como capa de datos innumerables sitios web, productos SaaS y aplicaciones empresariales. Combina el cumplimiento total de ACID a través del motor de almacenamiento InnoDB con replicación probada, un dialecto SQL maduro y un amplio soporte de controladores en todos los principales lenguajes de programación, para que las aplicaciones y frameworks que ya utilizas se conecten a ella sin cambios.
Ejecutar MySQL en tu propio VPS te proporciona CPU, memoria y disco dedicados para tus consultas, control total sobre la configuración y el ajuste, y un único servidor de base de datos compartido para todas tus aplicaciones, sin las tarifas recurrentes y los límites de recursos de los servicios de bases de datos gestionados.
Funciones clave de MySQL
Transacciones ACID
El motor InnoDB proporciona transacciones completamente atómicas, consistentes, aisladas y duraderas, manteniendo sus datos correctos bajo escrituras concurrentes y fallos.
Amplio ecosistema
Controladores nativos para PHP, Python, Java, Node.js, Go y más significan que casi todos los frameworks y herramientas se conectan a MySQL de forma inmediata.
Replicación y Escalamiento
La replicación de origen-réplica y la replicación de grupo integradas le permiten escalar las lecturas y construir topologías de alta disponibilidad a medida que su carga de trabajo crece.
Soporte para Documentos JSON
Un tipo de datos JSON nativo con indexación le permite almacenar datos de documentos flexibles junto con tablas relacionales en una única base de datos.
Motor SQL Consolidado
Las funciones de ventana, las CTEs y un optimizador basado en costos ofrecen consultas rápidas y expresivas para todo, desde búsquedas simples hasta análisis complejos.
¿Por qué ejecutar MySQL en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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