Implementa Multica con un solo clic.
Plataforma de agentes gestionados de código abierto que convierte a los agentes de IA programadores en compañeros de equipo a los que puedes asignar trabajo.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Multica
Multica es una plataforma de agentes gestionados de código abierto que te permite tratar a los agentes de IA de codificación como compañeros de equipo en lugar de sesiones de chat puntuales. Asigna tareas a agentes específicos, observa su progreso en tiempo real y crea una biblioteca de habilidades reutilizable que se acumula con el tiempo a medida que tu equipo trabaja en conjunto. Es compatible con cualquier CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otros — a través de un demonio ligero que conecta tus máquinas de vuelta al servidor central.
Alojar Multica en tu VPS mantiene cada tarea, cambio de código y credencial de integración dentro de tu propia infraestructura, sin tarifas por puesto y sin telemetría de agentes de terceros. PostgreSQL con pgvector se envía preconfigurado, por lo que la plataforma está lista para producción desde el primer arranque.
Funciones clave de Multica
Soporte multiagente
Conecte Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otras CLI de agentes de codificación a través de un único panel de control.
Demonio de ejecución local
Un demonio ligero se ejecuta en sus propias máquinas para que los agentes se ejecuten contra el espacio de trabajo real y las credenciales que ya tiene.
Asignación y seguimiento de tareas
Asigne trabajo a agentes específicos y haga seguimiento al progreso, los resultados y las decisiones en tiempo real sin consultar los hilos de chat.
Biblioteca de habilidades reutilizables
Registra las habilidades de los agentes una vez y vuelve a aplicarlas en todos los espacios de trabajo y entre los compañeros de equipo para que la capacidad se potencie con el tiempo.
Automatización de Webhooks
Active flujos de trabajo de agentes desde GitHub, Lark o cualquier servicio externo a través de los manejadores de webhook de piloto automático integrados.
Propiedad de los datos autoalojados
Todas las tareas, cambios de código y credenciales de integración permanecen en su VPS sin telemetría y sin precios por puesto.
¿Por qué ejecutar Multica en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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