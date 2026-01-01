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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con MQTTX

MQTTX Web es un cliente MQTT 5.0 de cÃ³digo abierto de EMQX que se ejecuta completamente en el navegador, permitiendo a los ingenieros conectarse a cualquier broker MQTT a travÃ©s de WebSocket para inspeccionar temas, publicar cargas Ãºtiles y validar flujos de mensajes IoT en segundos. A diferencia de la ediciÃ³n de escritorio, MQTTX Web no requiere instalador; abrir la URL desplegada es todo lo que los equipos necesitan para empezar a depurar brokers desde cualquier portÃ¡til o tablet.

Alojar MQTTX Web en tu propio VPS pone un cliente WebSocket privado y siempre disponible en una URL que tu equipo controla, sin que ningÃºn endpoint alojado por terceros registre tus credenciales de broker y sin depender de la instancia pÃºblica de emqx.io. Los perfiles de conexiÃ³n se almacenan localmente en cada navegador, por lo que la implementaciÃ³n en sÃ­ es sin estado y fÃ¡cil de actualizar.

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Funciones clave de MQTTX

Soporte completo para MQTT 5.0

Pruebe cada caracterÃ­stica de MQTT 5.0, incluyendo propiedades, cÃ³digos de razÃ³n, suscripciones compartidas y patrones de solicitud-respuesta, contra cualquier broker compatible.

Conectividad WebSocket

ConÃ©ctese a los brokers MQTT a travÃ©s de WS y WSS directamente desde el navegador, ideal para validar pasarelas IoT y clientes web que dependen del transporte WebSocket.

Espacio de trabajo multibrÃ³ker

Guarde y cambie entre perfiles de conexiÃ³n para brokers de producciÃ³n, staging y locales sin salir de la pestaÃ±a o reconfigurar las credenciales cada vez.

PublicaciÃ³n y suscripciÃ³n de temas

SuscrÃ­base a temas comodÃ­n, publique cargas JSON, de texto plano o Base64, e inspeccione el historial de mensajes con metadatos de QoS, retenidos y de marca de tiempo.

Acceso sin instalaciÃ³n

Comparta la URL desplegada con su equipo para darle a cada ingeniero un cliente MQTT sin distribuir binarios de escritorio o gestionar versiones de paquetes.

Almacenamiento de datos del lado del cliente

La configuraciÃ³n de conexiÃ³n y el historial de mensajes permanecen en el navegador a travÃ©s de localStorage, por lo que el servidor no almacena credenciales de broker y permanece sin estado durante las actualizaciones.

Â¿Por quÃ© ejecutar MQTTX en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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