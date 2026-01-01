Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje de código abierto más popular del mundo, en el que confían 489 millones de usuarios en más de 152.000 sitios en 236 países. Ofrece todo lo que los educadores y equipos de capacitación necesitan: creación de cursos, cuestionarios y evaluaciones, revisiones por pares, foros de discusión, gestión de calificaciones y acceso móvil — todo bajo una única plataforma autoalojada. Con cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA y más de 2.000 complementos, Moodle se adapta a cualquier entorno de aprendizaje, desde escuelas de educación básica y media hasta departamentos de capacitación corporativa.

Autoalojar Moodle en su propio VPS elimina las tarifas de licencia por usuario y le otorga la propiedad total del contenido del curso y los datos de los estudiantes. Puede instalar complementos personalizados, aplicar temas de marca e integrarse con los sistemas de autenticación existentes sin las restricciones impuestas por los proveedores de LMS alojados.