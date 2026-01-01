Desplegar Mongo Express en un solo clic.
Interfaz administrativa web para MongoDB que le permite explorar, editar y administrar bases de datos a través de un navegador.
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Todo lo que puedes crear con Mongo Express
Mongo Express es una interfaz de usuario web ligera y de código abierto para MongoDB, construida con Node.js y Bootstrap 5. Permite conectar a una instancia de MongoDB y empezar inmediatamente a navegar por las bases de datos, explorar colecciones, editar documentos y ejecutar consultas, todo desde una pestaña del navegador, sin necesidad de un cliente de base de datos local. La interfaz maneja operaciones CRUD completas en bases de datos, colecciones y documentos individuales, y soporta la gama completa de tipos de datos BSON para que los documentos se muestren y editen con precisión.
Autoalojar Mongo Express junto con su base de datos MongoDB en un VPS mantiene ambos servicios en la misma red privada, de modo que el puerto de su base de datos nunca queda expuesto a internet, mientras que la interfaz de usuario de administración permanece accesible a través de HTTPS mediante Traefik.
Funciones clave de Mongo Express
Operaciones CRUD completas
Cree, lea, actualice y elimine bases de datos, colecciones y documentos a través de una interfaz de navegador limpia sin escribir ningún comando de shell.
Editor de documentos en línea
Edite documentos directamente en la interfaz de usuario con soporte completo para tipos BSON, para que valores como ObjectId, Date y NumberLong se manejen correctamente.
Importación y exportación de colecciones
Importar y exportar datos de la colección en formato JSON para migraciones, copias de seguridad o para compartir instantáneas de conjuntos de datos entre entornos.
Gestión de índices
Vea, cree y elimine índices en cualquier colección para entender y optimizar el rendimiento de las consultas sin salir del navegador.
Gestión de archivos GridFS
Explorar y gestionar archivos grandes almacenados en buckets de MongoDB GridFS directamente a través de la interfaz de usuario.
¿Por qué ejecutar Mongo Express en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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