Implementa Mixpost con una instalación de un solo clic.
Plataforma autohospedada de programación y gestión de redes sociales, creada como una alternativa a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales.
Elige un plan VPS para Mixpost
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Mixpost
Mixpost es una plataforma de programación y gestión de redes sociales autoalojada, creada como una alternativa gratuita a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales de redes sociales. Permite a agencias, especialistas en marketing y creadores individuales planificar, programar y publicar contenido en múltiples redes sociales desde un único calendario, sin tarifas por cuenta, límites de publicaciones o cuotas de análisis. La interfaz de usuario web limpia ofrece programación visual de contenido, una biblioteca de medios, plantillas de publicaciones y renderizado de vista previa por plataforma.
Alojar Mixpost en su propio VPS mantiene cada publicación, cola programada, evento de análisis y cuenta social conectada dentro de su infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios o imponer límites de tasa de API.
Funciones clave de Mixpost
Programación multiplataforma
Programa publicaciones para Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon y más desde un calendario unificado con vista previa y personalización por plataforma.
Calendario de arrastrar y soltar
Calendario de contenido visual con reprogramación mediante arrastrar y soltar, categorías codificadas por colores y operaciones masivas para organizar campañas a lo largo de varias semanas.
Biblioteca multimedia
Biblioteca de medios integrada con carga de imágenes y videos, detección automática de formato y activos reutilizables en publicaciones y plantillas.
Múltiples espacios de trabajo
Organice cuentas y campañas en espacios de trabajo separados con permisos de usuario por espacio de trabajo — perfecto para agencias que gestionan muchos clientes.
Flujos de trabajo de aprobación
Las colas de aprobación opcionales permiten a los miembros del equipo redactar publicaciones para revisión antes de que sean programadas o publicadas, apoyando los flujos de trabajo de los clientes de la agencia.
REST API
La API REST completa permite integraciones con herramientas externas — generadores de contenido, paneles de análisis o formularios de registro personalizados que alimentan las colas.
¿Por qué ejecutar Mixpost en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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