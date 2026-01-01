Mixpost es una plataforma de programación y gestión de redes sociales autoalojada, creada como una alternativa gratuita a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales de redes sociales. Permite a agencias, especialistas en marketing y creadores individuales planificar, programar y publicar contenido en múltiples redes sociales desde un único calendario, sin tarifas por cuenta, límites de publicaciones o cuotas de análisis. La interfaz de usuario web limpia ofrece programación visual de contenido, una biblioteca de medios, plantillas de publicaciones y renderizado de vista previa por plataforma.

Alojar Mixpost en su propio VPS mantiene cada publicación, cola programada, evento de análisis y cuenta social conectada dentro de su infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios o imponer límites de tasa de API.