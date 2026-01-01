Implementa Misskey con una instalación de un solo clic.
Plataforma de redes sociales federada de código abierto que conecta a tu comunidad con el fediverso global a través de ActivityPub.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Misskey
Misskey es una plataforma de redes sociales de código abierto y rica en funciones, construida para el fediverso. Utilizando el protocolo ActivityPub, tu instancia de Misskey se federa con Mastodon, Pleroma y miles de otros servidores del fediverso, dando a tus usuarios acceso a un grafo social global mientras mantienes todos los datos en tu propia infraestructura.
A diferencia de las grandes plataformas centralizadas, Misskey prioriza el control de la comunidad: tú estableces las reglas, las políticas de moderación y quién puede unirse. El autoalojamiento en un VPS significa que no hay manipulación algorítmica, ni recolección de datos, ni riesgo de que la plataforma desaparezca a tu alrededor.
Funciones clave de Misskey
Federación ActivityPub
Su instancia se conecta a más de 10.000 servidores de fediverso para que los usuarios puedan seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma y otras plataformas sin salir de su instancia.
Reacciones de Emoji Personalizadas
Reacciona a cualquier publicación con cualquier emoji — incluyendo los personalizados que subas — yendo mucho más allá de los 'me gusta' de un solo botón de la mayoría de las plataformas.
Unidad multimedia integrada
Cada usuario obtiene una unidad de medios personal para subir, organizar y reutilizar archivos e imágenes en todas sus publicaciones sin necesidad de volver a subirlos.
Sistema de Plugins y Temas
Extiende Misskey con plugins impulsados por AiScript y aplica temas personalizados para personalizar profundamente la interfaz para tu comunidad.
Visibilidad de nota flexible
Cada publicación puede configurarse como pública, en la cronología de inicio, solo para seguidores o como mensaje directo, lo que da a los usuarios un control granular sobre quién ve qué.
¿Por qué ejecutar Misskey en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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