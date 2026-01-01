MiroTalk P2P es una plataforma de videoconferencia WebRTC autoalojada que enruta el contenido multimedia directamente entre los participantes, no a travÃ©s de su servidor. Dado que las transmisiones de video viajan de igual a igual (peer-to-peer), la latencia es mÃ­nima y el ancho de banda de su VPS se utiliza solo para seÃ±alizaciÃ³n, incluso cuando varias salas se ejecutan simultÃ¡neamente. Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a travÃ©s de un enlace compartible sin necesidad de cuenta, descarga o complemento.

A diferencia de los servicios en la nube que registran y procesan los datos de las reuniones en su infraestructura, el autoalojamiento de MiroTalk mantiene cada conversaciÃ³n en el hardware de su propiedad. Las salas pueden protegerse con contraseÃ±a, la protecciÃ³n del anfitriÃ³n limita la creaciÃ³n de sesiones a usuarios autorizados, y una API REST le permite integrar la creaciÃ³n de reuniones en sus propias aplicaciones.