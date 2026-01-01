Hasta un 70% de descuento en Miniflux

Implementa Miniflux con un solo clic.

Lector de RSS minimalista y de código abierto, desarrollado en Go para un consumo rápido y sin distracciones de las fuentes.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Miniflux con un solo clic.

Elige un plan VPS para Miniflux

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Miniflux

Miniflux es un lector de feeds RSS minimalista y con una filosofía clara, diseñado bajo un principio: no interponerse y dejarte leer. Construido en Go y respaldado por PostgreSQL, maneja feeds RSS, Atom, RDF y JSON a través de una interfaz limpia, controlada por teclado, sin elementos superfluos ni complejidad innecesaria. Con más de 7.000 estrellas en GitHub, se ha ganado un público fiel entre desarrolladores y usuarios preocupados por la privacidad que buscan velocidad sin desorden.

Autoalojar Miniflux mantiene tu lista de suscripciones y hábitos de lectura completamente privados. No hay rastreadores de terceros, ni perfiles de comportamiento, ni servicios que puedan ser cerrados o puestos bajo un muro de pago. Eres dueño de tus feeds, tus artículos y tu historial de lectura.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Miniflux

Extracción de texto completo

Obtiene artículos completos de fuentes que solo publican resúmenes, para que siempre leas el contenido completo sin salir de la interfaz.

Navegación con teclado

Atajos de teclado completos le permiten navegar por las fuentes, marcar artículos como leídos y abrir enlaces sin tocar el ratón.

Integraciones para leer más tarde

Envía artículos a Pocket, Wallabag, Instapaper y Pinboard con una sola acción para leerlos más tarde sin conexión.

API de Cliente de Terceros

Las API compatibles con Fever y Google Reader permiten que aplicaciones móviles populares como Reeder y NetNewsWire se conecten a su instancia autoalojada.

Soporte multiusuario

Cada usuario obtiene su propia lista de feeds independiente, estado de lectura y configuraciones en una única instancia de servidor compartida.

¿Por qué ejecutar Miniflux en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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